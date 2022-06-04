الامارات | العثور على جثتين في أحد أجزاء طائرة بالجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثتين في أحد أجزاء طائرة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الجزائرية أنه تم العثور على جثتي شابين في "أحد أجزاء طائرة" في مطار العاصمة الدولي السبت.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم اكتشاف جثتين من جنس ذكر تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، من دون كشف المكان الدقيق في الطائرة الذي عثر فيه على الجثتين ولا وجهة الرحلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان إلى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وفي مارس الماضي، تمكن فتى يبلغ 16 عاماً من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية. وقد وصل إلى فرنسا سالمًا بعد أن تخفّى في عنبر الأمتعة.

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