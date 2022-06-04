من هي العروس التي استفزت المتابعين بكلامها في عقد القران: مش هسيب أهلي بالساهل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير السند وخير الصاحب، مندمتش يوم في اختيارك، بل بالعكس أنت أكبر وأعظم انتصاراتي» هذه الكلمات ألقتها عروس على عريسها خلال عقد قرانهم، موجهة له بعض النصائح والطلبات قبل الإمضاء على عقد الزواج، أمام الحضور.

مطالب العروس من زوجها

وظهرت العروس وهي تُمسك بالقلم، مُطالبة بتوجيه كلمة وسط الحضور، لتنظر للأخير وتوجه له بعض النصائح، متابعة: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل».

وعلى الفور، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات «السوشيال ميديا» مُعبرين عن غضبهم من الطريقة التي اتبعتها العروس وهي تتحدث مع زوجها، بينما اتهمها البعض بالبحث عن التريند والشهرة خاصة أن هذه النصائح شخصية، في حين سخر منها البعض الآخر.

وعقب تداول المقطع، تعرضت العروس لانتقادات لاذعة من الرواد، بل وسخرية كبيرة بسبب ما ظهرت به خلال عقد القران، والطريقة التي اتبعته في توجيه زوجها بأمور خاصة أمام مرأى ومسمع الحضور، متسائلين عنها وعن هويتها.

من هي العروس التي استفزت المتابعين بكلامها في عقد القران؟

تُدعى أمنية طارق

يتابعها أكثر من 2000 متابع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من كفر الدوار.

تعمل بـ مستشفى المستقبل بكفر الدوار.

درست في الكلية التكنولوجية بالاسكندرية

قررت تقييد التعليقات على حسابها الشخصي عقب الهجوم عليها، ودونت: «كل الشكر للكومنتات السلبية بجد».