زوجة حمدي النقاز تستعرض جمالها في أول ظهور بعد شائعة الطلاق «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت ميرفا النقاز، زوجة لاعب الزمالك السابق، المحترف التونسي حمدي النقاز، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة، استعرضت فيها جمالها وأناقتها وذلك عقب شائعات الطلاق التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية.

أول ظهور لزوجة حمدي النقاز بعد شائعة الطلاق

وظهرت زوجة حمدي النقاز، بإطلالة صيفية، جمعت بين الأناقة والأنوثة، مرتدية هاف ستومك بلون البيبي بلو، مع حقيبة يد بنفس اللون، كما ارتدت جيبة باللون الأسود، مع الشعر الليس المنسدل المميز، والمكياج البارز لملامحها.

كما ظهرت ميرفا النقاز، بإطلالة أخرى كاجوال بألوان صيفية مميزة، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري».

حقيقة طلاق حمدي النقاز وزوجته

خلال الأيام القليلة الماضية، أثار الحساب الرسمي للتونسية ميرفا النقاز، زوجة لاعب الزمالك السابق المحترف حمدي النقاز، حالة واسعة من الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا مأخوذا من حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تحدثت فيه عن الانفصال عن الأخير.

وجاء في الـ«سكرين شوت»، المتداولة عبر خاصية ستوري للحساب الرسمي لـ ميرفا النقاز، الآتي: «لم تعد تربطني أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمدعو حمدي النقاز، وسوف أعلن انفصالي رسميًا في الأيام القليلة القادمة».

ورد الثنائي بطريقة غبر مباشرة، إذ نشر حمدي النقاز صورة جديدة تجمعه بزوجته خلال إحدى النزهات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بينما شاركت الأخيرة بعدة صور ترصد ظهورهما بصحبة باسم مرسي وزوجته.