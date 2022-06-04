حقيقة خطوبة بيج ياسمين وكريم.. «قابلت اللي بيحبها وعايز يتجوزها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مظهر أنثوي جديد كليًا عما اعتادت بيج ياسمين الظهور به، حيث ارتدت بليزر من اللون الأسود وتحته بلوزة كلاسيك بكرانيش وصففت شعرها جيدًا بالسيشوار، ووضعت ميكب احترافي، والمفاجأة هو ظهور شابًا بجانبها يدعى كريم، وهو شاب قد عبر عن إعجابه بها وحبه لها بل ورغبته الزواج منها، فهل الظهور كان من خطوبة بيج ياسمين وما هي حقيقة تلك الخطوبة؟، هذا هو ما يستعرضه التقرير التالي بحسب ما نشرته «بيج ياسمين».

حقيقة خطوبة بيج ياسمين

ظهرت بيج ياسمين في فيديو لايف مع شاب وقالت «كريم أهو يا جدعان»، وهو شاب قد أعلن عن إعجابه بـ بيج ياسمين ورغبته الزواج منها، وإعجابه بها، وهو ما جعل الكثيرون يظنون أن «ياسمين» قد خطبت لهذا الشاب، إلا أنهما خرجا في بث مباشر آخر ليعلنا حقيقة تلك الخطوبة.

وقالت بيج ياسمين إنه لا توجد خطوبة أو أي ارتباط رسمي بينها وبين «كريم»، وإنما ما قاله «كريم» فقط ليعبر لها عن إعجابه بها وبشخصيتها ويشجعها على عمل ما تحب، وأكد أن قصة رغبته الزواج منها لم تكن إلا مزاحًا، وهو يدعمها في طريقها فقط.

وتأتي حقيقة خطوبة بيج ياسمين بسبب انتشار فيديوهات لها مع هذا الشاب، الذي أعلن رغبته الزواج منها، وقد ظهرا في اللقاء الأول بملابس أنيقة تنم عن ارتباط وشيك، وعبر الكثير من المتابعين أيضًا عن فرحتهم الشديدة باختيار بيج ياسمين الارتباط وكذلك الزواج.

ويذكر أن «كريم» ظهر خلال استضافة بيج ياسمين في أحد البرامج التليفزيونية عن طريق مداخلة هاتفية معلنًا عن إعجابه بها، ورغبته في الزواج منها، وقال أيضًا إنه يراها مميزة، والمفاجأة الكبرى طلب يدها على الهواء، ولكنه في النهاية قال إنه كان مجرد مزاح.