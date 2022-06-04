استشاري أطفال: علاج الإسهال بالتغذية السليمة وليس الأدوية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتار الأمهات في الطريقة الصحيحة والصحية لعلاج أطفالها من المشاكل المختلفة التي يتعرضون لها، وتلجأ في معظم الأوقات إما للطبيب أو الأدوية للحصول على أفضل نتيجة، واحدة من المشكلات الصحية الشائعة لدى كل الاطفال هي الإسهال، وقدم الدكتور أشرف قاسم، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، علاج الإسهال خلال لقائه مع برنامج جروب الماميز.

علاج الإسهال لدى الأطفال بالتغذية

وقدم الدكتور أشرف قاسم جدول بالأطعمة التي تمنع الإسهال لدى الأطفال إذ أن الأدوية ليست الحل الوحيد، وذلك خلال لقائه في برنامج جروب الماميز الذي يعرض على قناة تحمل نفس الاسم على موقع «يوتيوب»، وقال إن الرمان والتفاح والجوافة والكمثرى والموز من أكثر أنواع الفاكهة الممسكة أي التي تمنع الإسهال.

وكل أنواع الخضروات من الممسكات لـ علاج الإسهال ما عدا 3 أنواع وهي الملوخية والكوسة والبامية وممنوع تناولها وقت الإسهال تماما، ويمكن أكلها بعد الانتهاء منه، ويأتي بعد ذلك من الموبقات أو الأشياء التي يجب عدم تذوقها وقت الإسهال هي منتجات الألبان، أي اللبن والزبادي والجبنة وكل منتجات اللبن، والأرز والمهلبية وكل شئ فيه لبن حتى البسكويت، ما عدا لبن الأم هو الوحيد الآمن الذي لا يسبب إسهال على الإطلاق.

ونصح «قاسم» بإرضاع الطفل بهدوء إذا كان يعاني من الترجيع أو الارتجاع، لتجنب حدوث الإسهال، والتأكد من أنه تناول كمية بسيطة على فترات، والانتظار من 5 لـ 10 دقايق بين كل مرة.

استشاري أطفال:يجب تعويض الإسهال بكثرة السوائل

وتعويض الإسهال بشرب السوائل بكثرة للأطفال، ومع الإسهال والترجيع تعطي الأم للطفل محلول معالجة الجفاف، بدون روشتة دكتور، فهو آمن جدا دون مخاطر، وذلك لتعويض سوائل المعدة في الإسهال والقيء، وذلك يحسن القيء والإسهال بشكل كبير، وبمجرد أن يمتنع الطفل عن تناول هذا المحلول فهو دليل على أن الطفل تحسن بدرجة كبيرة.