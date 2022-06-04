ماذا يحدث لـ آمبر هيرد إذا لم تدفع 10 ملايين دولار لـ جوني ديب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«طبعا لا يمكنها دفع هذا المبلغ».. كان هذا هو رد محامية آمبر هيرد عند سؤالها فور خسارتها أمام طليقها جوني ديب عن قدرتها المادية على دفع أكثر من 10 ملايين دولار لطليقها، ولكن ما هي خطوات حصول جوني ديب على مستحقاته، وماذا يحدث لـ آمبر هيرد في حالة لم تتمكن من دفع هذا المبلغ الضخم لطليقها، هذا هو ما يستعرضه التقرير التالي بحسب ما ورد في مجلة بيبول وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة واشنطن بوست.

ماذا يحدث لـ آمبر هيرد إذا لم تتمكن من الدفع لـ جوني ديب؟

وخفض القاضي مبلغ 15 مليون دولار الممنوح إلى جوني ديب من قبل طليقته آمبر هيرد إلى 10.35 مليون دولار بناءً على قانون ولاية فرجينيا الذي يحد من الأضرار العقابية، وحصلت على مليوني دولار كتعويض في دعوى التشهير، وقالت محامية «هيرد»، إيلين بريدهوفت إن الخطوة التالية التي ستتخذها «هيرد» هي استئناف الحكم، وأكدت أن الممثلة لا يمكنها إطلاقاً دفع مبلغ التعويض، وسينتظر فريق دفاعها الاستئناف لمعرفة ما سيفعلون في هذا المبلغ الضخم.

وفي هذا الصدد، أوضحت المحللة القانونية إميلي دي بيكر ما يمكن أن يحدث إذا كانت آمبر هيرد غير قادرة على الوفاء بهذه المدفوعات، قائلة: «سيكون الأمر متروكًا للطرفين، ولكن بمجرد إصدار الحكم في 24 يونيو، اعتقد سيبدأ المحامون في التفاوض بشأن دفع هذا الحكم، خاصة أن محامي ديب قال إنه لم يكن يسعى إلى معاقبة آمبر هيرد بالمال، لذلك اعتقد أنهم سيحاولون تسوية الأمر، فهم لا يسعون إلى تنفيذ الحكم».

وأكدت الخبيرة القانونية أن الحكم أمر وتنفيذه أمرًا مختلفًا كليا: «إن ذلك عملية منفصلة كاملة في المحكمة، تتعلق باحتمالية إرفاق ممتلكات هيرد والتي سيستولى عليها جوني، ووضع طرقًا أخرى عن طريقها تدفع آمبر هيرد مستحقات جوني، واعتقد أن جوني سوف يأخذ عهد بعدم تكرار كلام آمبر هيرد ومزاعمها بالعنف ضدها وفي تلك الحالة لن يطالب بالمال».

جوني ديب سيحصل على أموال آمبر هيرد

وسيحصل جوني ديب على ممتلكات آمبر هيرد في حال عدم تمكنها من دفع الغرامة بشكل فوري، وكذلك الحصول على راتبها الشهري، أو دخلًا آخر لها في حالة ثبوته في المحكمة، حيث يسعى «جوني» من خلال المحاكمة لملاحقة آمبر هيرد ماديا ومعرفة كافة مصادر دخلها والحصول عليها.

ورجحت المحللة القانونية أن «جوني» لن يفعل ذلك فهو لا يحتاج ولا يريد أموالها وإنما حصل على ما كان يريده بالفعل في المحكمة، وحجة الإفلاس لن تُسقِط عنها تهمة تعمد التشهير لأنه ضررًا متعمدًا تجاه شخصية عامة، وفي حالة سار جوني ديب في طريق أخذ أموال منها سيحصل عليها في كل الأحوال.