رحالة مصري يتزوج من فتاة كازاخستانية: طبعها شديد وكلمتها بتمشي في البيت

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كشف الرحالة المصري أحمد عكرة تفاصيل زواجه من فتاة كازاخستانية تدعى ميرا موخيتوفا، وأقيم حفل الزفاف وفقا للتقاليد والعادات الخاصة بكازاخستان، قائلا إنهما كانا يعيشان في مصر ثم انتقلا للعيش في كازاخستان حاليًا.

«عكرة»: ميرا سحرتني بحبها

وأضاف «عكرة»، خلال لقاء عبر برنامج «زووم»، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه تعرف على زوجته الكازاخستانية في دبي، حيث كانت تبحث عن هاتفها المحمول وجواز سفرها الذي فقدته، متابعًا: «ميرا مخطفتنيش لكنها سحرتني بحبها».

ولفت إلى أنه يعمل في الاستيراد والتصدير، وكان يعيش في الصين منذ أكثر من 7 سنوات، وغادرها وعاد لمصر بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، ثم سافر لدبي.

الست الكازاخستانية طبعها شديد وكلمتها بتمشي

وأوضح أن الشعب الكازاخستاني كريمًا للغاية، وهذا الكرم يظهر بمجرد مقابلة أي شخص منهم، كما أنهم يقدسون الحياة الزوجية، والزوج عندهم له مكانة مرتفعة للغاية، متابعًا: «ست البيت الكازاخستانية شاطرة ونضيفة جدا وجدعة، وطبعهم طبع شديد، لأن أصلهم تتار وطبعهم طبع القوة، وكلمتها بتمشي في البيت مفيش مشكلة».

وأفاد بأنهما ارتديا الزي التقليدي الكازاخستاني أثناء حفل زفافهما، وهو زي الأبطال المحاربين، وأقيم حفل الزفاف داخل المنزل، لافتا إلى أنهما متزوجين منذ عام نصف.

الشعب الكازاخستاني يأكل لحم الحصان

وتابع: «الشعب الكازاخستاني متمسك جدا بالعادات والتقاليد، وأشهر حاجة بيتميزوا بيها أنهم بياكلوا لحم الحصان، وأكلهم كله لازم يبقى فيه لحوم حتى الفطار، وتعلمت من أمي تعمل الأكل المصري وإمبارح عاملين مسقعة».

تتحدث «ميرا» بعض الكلمات باللغة العربية مثل «كويس» و«الحمد لله»، إلا أن أغلب حديثها خلال اللقاء التلفزيوني كان باللغة الإنجليزية، قائلة إنها ترى في «أحمد» زوجها بأنه رجلًا أنيقًا وشهمًا و«حليوة» ومشاكله مختلفة.