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أغلقت كل فتحات الفستان.. تفاصيل إطلالة أصالة خلال حفلها في دبي (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة أصالة

ظهور مبهج للفنانة أصالة أمس خلال إحيائها حفلها الغنائي في دبي، حيث تحرص المطربة دومًا على اختيار لوك ملائم لها وجديد في كل حفلة، وكعادتها ظهرت أصالة بشكل محتشم خلال الحفل وذلك رغم أن التصميم الأصلي للفستان مختلفًا كليًا، وفيما يلي تفاصيل لوك أصالة والتعديلات عليه.

لوك أصالة في حفلها بدبي

ارتدت أصالة فستانًا من اللون الفوشيا أو هوت بينك، كله من الستان وغير مزين، ولكنه تميز بالكشكشة من منطقة الكتف والوسط وحتى الأرداف، وزُين بأزرار مكشكشة أيضًا تحت منطقة الصدر، والفتسان من مجموعة «SEVENTH HEAVEN» لمصمم الأزياء نيكولا جبران، وهي أحدث مجموعاته وطرحها في شهر أبريل الماضي.

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وصففت أصالة شعرها الذي كان طويلًا قليلًا عما كان عليه بتسريحة مموجة بسيطة مع لون شعر بني فاتح، وزينت رقبتها بعقد ماسي، وحلقًا ماسيًا أيضًا، وتميز الفتسان بأنه محتشم وبأكمام طويلة، وأكملت أصالة اللوك بمكياج بينكي هادئ ملائم مع الإطلالة الصيفية بامتياز.

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التعديلات على فستان أصالة

التصميم الأصلي لفتسان الفنانة أصالة كان مصممًا بفتحة هوليوود الشهيرة من الأمام، وهو مفتوحًا حتى أعلى الفخذين، وكذلك يتميز بفتحة كبيرة من منطقة الصدر، وقد أجرت أصالة تعديلاتها على الفستان كعادتها وأغلقت كافة الفتحات والتي كانت تصنف الفستان بأنه جرئ.

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ومن الجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تجرب فيها أصالة تعديلات على فساتين ترتديها من مصممين الأزياء ودور الأزياء العالمية لتكون أكثر احتشاما.

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زواج أصالة من فائق حسن

ويذكر أن تزوجت الفنانة أصالة مؤخرًا من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، وذلك بعد طلاقها من طارق العريان وهو والد أبنائها آدم وعلي العريان، وتلك تعتبر الزيجة الثالثة لأصالة، حيث أن الزوج الأول هو أيمن الذهبي والذي انفصلت عنه في عام 2005.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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