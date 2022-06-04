ظهور دافئ لعائلة تامر حسني معه على المسرح: بناته ومراته في حضنه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لقطات رومانسية عائلية دافئة وثقتها عدسات الكاميرات للفنان تامر حسني خلال إحياؤه واحدًا من حفلاته أثناء غنائه على المسرح، وظهرت معه عائلته، وشاركت بسمة بوسيل هذا المقطع عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، والذي أظهر حبهم وانسجامهم سويا على خشبة المسرح.

تفاصيل ظهور أسرة تامر حسني معه

بينما وقف تامر حسني ليغني على المسرح خلال واحدًا من الحفلات، ظهرت طفلتيه «تاليا» و«أماليا» على المسرح، واحتضنهما في لقاء أسري دافئ وهو يغني: «سبيني شوية أحب أنا فيكي»، والتفت تامر حسني إلى زوجته التي لم تظهر مع طفلتيه، ليقرر أن يدعوها هي الأخرى إلى المسرح.

وقال تامر حسني: «فين أمهم طيب؟، بسمة»، وظلت الطفلتان ترقصان على المسرح حتى أتت والدتهما من خلف الكواليس إلى أحضان زوجها تامر حسني وهي تصور تلك اللقطة الرائعة، وارتدت بسمة بوسيل شورت من اللون الأسود لاميه لامع، وعليه تي شيرت من اللون الأبيض أوفرسايز، وحقيبة كروس وحذاء رياضي، وغنى تامر حسني، «بحبك».

بعد ذلك أخذ تامر حسني ابنتيه وزوجته في حضن جماعي على المسرح بينما أشاد الجمهور بهذا الظهور، وظلت بسمة توثق تلك اللحظات الخاصة و«تامر» يكرر عليهن كلمة «بحبك»، ثم أخذوا حضنًا أخيرًا واختفوا خلف الكواليس.

وشاركت بسمة بوسيل هذا الفيديو مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «العائلة هي كل شئ».

تعليقات الجمهور على الفيديو

وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور الرائع للعائلة، خاصة أن علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل شابها القليل من التوتر خلال الشهور الماضية إلا أنه سريعًا ما تلاشى الخلاف بمجرد أن أعلن تامر حسني حبه لزوجته واستمراره الزواج منها.

وكان من بين التعليقات على الفيديو: «ما شاء الله تبارك الله»، وقال آخر: «ربنا يحفظكم ويبعد عنكم الشر»، «ماشاء الله مثال لكل رجل مهما طلعت بيه وصار غني ما يغير زوجته».