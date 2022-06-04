الامارات | بعد شهرين من انفصالهما.. صحفي تركي يكشف: هاندا أرتشيل تركت بورسين بسبب الخيانة !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين من انفصالهما.. صحفي تركي يكشف: هاندا أرتشيل تركت بورسين بسبب الخيانة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبار تكشف سبب انفصال الممثلة التركية هاندا أرتشيل والممثل التركي كرم بورسين، رغم مرور أكثر من شهرين على إنهاء العلاقة.

وبحسب الصحافي التركي أنور أكاي، فإن سبب انفصال هاندا وكرم هو خيانة الأخير لها مع فتاة من خارج الوسط الفني، وعندما اكتشفت هاندا الأمر انفصلت عنه.

إلا ان الصحافي التركي عاد وحذف الفيديو الذي نشره على اليوتيوب حول الموضوع، دون أي توضيح منه عن صحة هذا الخبر أو عدم صحته، وإذا ما كان كرم حقاً أساء إلى هاندا بهذه الطريقة أم لا.

وبعد انفصالها عن حبيبها السابق، الممثل التركي كرم بورسين، بعد علاقة دامت لمدة سنة، كانت الممثلة التركية هاندا أرتشيل قد أعلنت قبل شهر انها تعيش قصة حب مع الممثل التركي كاهان يلدريم وانها ليست مجرد شائعات.

وكانت هاندا شوهدت عدة مرات بصحبة حبيبها الجديد يلدريم، وعندما سألها الصحافيون اذا حافظت على علاقة صداقة بينها وبين كرم بورسين، اكدت من خلال إجابتها انها طوت تماماً صفحة بورسين، حيث قالت: “إنه سؤال لا داعي له، هل ممكن ألّا نتكلم عن هذه الاشياء التي لا داعي لها”.

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