الامارات | أمريكية فقيرة تحصل على أريكة مجانية فتعثر بداخلها على ثروة !

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية فقيرة تحصل على أريكة مجانية فتعثر بداخلها على ثروة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت امرأة أميركية من ​كاليفورنيا​ بعد حصولها على وسائد أريكة مجانية من موقع للإعلانات المبوبة أن بداخلها مبلغا ماليا يبلغ 36 ألف ​دولار​ أميركي.

وكان المرأة الفقيرة الحال وتدعى فيكي أومودو تفتش عن أثاث بمبلغ زهيد لمنزلها الجديد فوجدت أريكة مجانية وأخذتها إلى المنزل وبمجرد وصولها إليه لاحظت أومودو انتفاخاً غير عادي في إحدى الوسائد، وعندما فحصتها وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات، وبدل ان تحتفظ بها لنفسها إلا أنها قررت إعادة المبلغ لأصحابه، وعلقت "قلت لابني: تعال تعال! ورحت أصيح: إنه مال وعليّ أن أتّصل بأصحاب الأريكة!". تواصلت أومودو مع الأسرة التي أعطتها الأريكة لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.

وكانت المرأة صرحت لقناة ABC7 بأنها انتقلت حديثاً للعيش في كولتون القريبة من لوس أنجلوس ولا يوجد في منزلها أثاث.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثاً، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها، لكنها كافأت أومودو على نزاهتها المثالية فمنحتها أكثر من ألفي دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه، وقالت المرأة "لم أكن أتوقع سِنتاً واحداً".

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