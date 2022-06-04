الامارات | شاب سعودي يطلب الزواج من آمبر هيرد: "يا بعد قلبي.. بستر عليكي..انا افضل من السايب اللي كنتي معه" !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يطلب الزواج من آمبر هيرد: "يا بعد قلبي.. بستر عليكي..انا افضل من السايب اللي كنتي معه" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ان أصدرت المحكمة الأميركية قرارها بخسارة الممثلة ​آمبر هيرد​ الدعوى التي رفعتها ضد طليقها الممثل ​جوني ديب​ متهمة اياه بالتعدي عليها قررت شاب سعودي ان يواسيها وأرسل اليها رسالة صوتية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كما طلب منها الزواج ووعدها ان يعيشا سوياً حياة كلها فرح وسعادة، وخاطبها بالقول " يا بعد قلبي انت. انا قررت استر عليكي. وانا افضل من السايب اللي كنتي تعيشين معه".

وانتشرت الرسالة الصوتية على صفحات السوشيل ميديا الشهيرة واعتبر كثر ان هذا الشاب عقوي للغاية وطريف بطلبه الذي قد لا يصل ابدا الى امبر هيرد وهو من باب النكتة فقط.

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