لايف ستايل

الامارات | أردني يتوفى غرقاً في بيروت بعد أن ضحى بروحه وأنقذ صديقه اللبناني

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يتوفى غرقاً في بيروت بعد أن ضحى بروحه وأنقذ صديقه اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الإجتماعي قصة عسكري أردني انقذ صديقه اللبناني من الغرق لكنه توفي هو في البحر الشهر الماضي.

وقال النشطاء ان الشهيد منذر النواصرة العسكري في الجيش الأردني من بلدة كتم في اربد شمال الأردن، وكان يعمل ضمن مرتبات أمن السفارة الاردنية في لبنان، قبل أن يتوفى اثر حادث غرق في لبنان في الثالث من الشهر الماضي.

وفي تفاصيل الحادثة كما رواها الناشطون، فإن النواصرة وبعد انتهاء عمله الرسمي في اول أيام عيد الفطر الماضي خرج مع صديقين لبنانيين يعملان ايضا بالسفارة الاردنية بجولة للتنزه على شاطئ البحر، حيث قرر احدهما السباحة على الرغم من علو الموج في ذلك اليوم، وعند نزوله للسباحة سحبه الموج ، فقام النواصرة الذي يجيد السباحة والانقاذ بحكم الدورات التي تلقاها بالنزول الى البحر، ونجح في انقاذ صديقه، الا ان موجة عاتية أخرى سحبت النواصرة لعمق البحر، ما تسبب بغرقه ووفاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا