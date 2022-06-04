رولا إمبابي عن فيديوهات إزالة الطاقة السلبية بالهمس و«مساج المخ»: «ده علم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صوت يشبه الهمسات، تكاد لا تسمعه ربما يكون سبب في الاسترخاء، تخرج علينا به رولا إمبابي، وهي تهمس ببعض الكلمات التحفيزية، في مقاطع فيديو مختلفة، زاعمة بطردها للطاقة السلبية بهذه الطريقة، لتتصدر على الفور محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدي الطريقة التي تتبعها والساخر منها، أو منتقدها.

ده علم معروف جدًا لكن مش منتشر هنا

وفي هذا الصدد، ردت رولا إمبابي، صاحبة مقاطع الفيديو المتداولة، تحت عناوين «إزالة الطاقة السلبية»، و«مساج المخ» مؤكدة أن الأمر ليس سعيًا خلف «التريند» وإنما يندرج أسفل علم الـ ASMR، وهو يذهب إلى التحدث بصوت منخفض، بدعوى بعث الهدوء والسكينة على المشاهدين أو المستمعين، ولا تحتوي على شيء أكثر من التحدث بهمس أمام الكاميرا فقط، واقترانه ببعض الحركات مثل الطبطبة أو المسح على شعرك، وإعطاء الشعور بالاهتمام الشخصي.

بقالي 3 سنين في صناعة محتوى الـASMR

معاناة «رولا» مع الأرق وفقًا لما ذكرته لـ «هُن» كانت السبب في احترافها صناعة محتوى الـASMR: «كان عندي أرق، وبالصدفة دورت على فيديوهات ليه تساعدني في الاسترخاء، وبعدين فكرت اتعلم واترجم الفيديوهات دي بالعربي، خاصة إن دارسة إعلام وصناعة محتوى، وتعلمت فعلًا من فيديوهات لها علاقة بالاسترخاء، ومساج المخ».

وتابعت: «ASMR بتعالج بالأصوات والهمس بطريقة معينة بحيث تخليك تنام أو لو أعصابك مرهقة ترتاح، وله أنواع كتير منها الهمس بتوكيدات إيجابية، مع محفزات سمعية أو بصرية بتساعد المشاهد على الاسترخاء».

أنا أواجه التنمر وضده

وردت رولا إمبابي على السخرية والتنمر التي تتعرض لهما، مؤكدة أنها ترفض هذه الأمور، وتتجاهلها تمامًا: «أنا بواجه التنمر وضده، وبتجاهل التعليقات السلبية، لأن الطريقة دي ناس بتحبها جدًا وفاهماها واللي مش عارفها بينتقدها للأسف».