في عيد ميلاده.. اعرف نصيحة محمود عبدالعزيز لابنه كريم عند الزواج

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعتبر الفنان محمود عبدالعزيز، واحدًا من أكثر فنانين جيله، و«جان» من «جانات السينما»، وفتى الشاشة، ولا يزال فارس الأحلام للمراهقات، ورغم أنه رحل عن عالمنا قبل سنوات، لكن لا تزال أعماله محفورة في القلوب والعقول، فلا يستطيع أحد أن ينسى الدور الأشهر له في الدراما، حينما قدم شخصية الجاسوس المصري «رأفت الهجان»، ودوره في مسلسل «محمود المصري»، الذي لقى تفاعلًا كبيرًا منذ أن عُرض على شاشات التلفزيون، ودور الأشهر في السينما، في فيلم «الكيت كات».

يتزامن اليوم 4 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا قبل أعوام.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، نصائح الفنان محمود عبدالعزيز، لنجله الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

نصائح أبوية من محمود عبدالعزيز

وتحدث الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن علاقته بوالده الفنان الراحل وعن النصائح الذي قدمها له، أثناء إقباله على دخول عش الزوجية، خلال حلقته مع شيرين عرفة في برنامجها «أدينا بندردش»، المذاع عبر صفحتها على موقع تبادل الصور «انستجرام»، إذ قال: «لما جيت أتجوز أبويا قالي الجواز مسؤولية، ولو حصل أي مشكلة بينك وبينها متدخلش أي بني آدم».

كواليس طلاق محمود عبدالعزيز وزوجته

كما تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن كواليس انفصال والده ووالدته، حينما كان في عمره الـ13، إذ قال: «صدمة وأزمة مش مرتبطة بسن، لأنهم الأيقونات بالنسبالك، بقى في بيت هنا وبيت هنا وأقعد هنا شوية وأقول لأ، ما أنا لازم أقعد هناك، فأتوبيس المدرسة يتنقل للمكان التاني وأشوف ناس تانية، تشتيت مش طبيعي، وعايز ترضي كل الأطراف، اكتشف الاتنين بعد ما تفوت السنين إن الناس مكانتش بتصلح بينهم، دي كانت ناس زي أخواتنا بس كانوا بيولعوا المشاكل اللي بينهم أكتر».