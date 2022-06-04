درجة الحرارة وصلت ذروتها.. نصائح تساعدك على ثبات «الميكب» أطول فترة ممكنة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من الفتيات مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ يتعرضن للعديد من المشكلات التي تؤثر على نفسيتهن، منها ما يضر بشرتهن، أو الشعر، فضلًا على حالتهن المزاجية السيئة مع الجو الحار.

ويعتبر عدم ثبات «الميكب» من أكبر المشكلات التي تواجههن خلال فترة النهار، إذ لا تستطيع معظمهن وضع اللمسات التجميلية خوفًا من أن تغيرها درجات الحرارة، لذا نوضح خلال السطور الآتية مجموعة من النصائح التي تساعدك على ثبات «الميكب» خلال النهار لأطول فترة ممكنة، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How».

نصائح تساعدك على ثبات المكياج في الصيف

- يلزم مراعاة نوع بشرتك أولًا عند اختيار مستحضرات التجميل الخاصة بك، إذ يفضل استخدام كريمات الأساس التي لا تحتوي على نسبة من الدهون للبشرة الدهنية.

- إذا كانت بشرتك جافة، احرصي على ترطيبها جيدًا قبل وضع «الميكب».

- يلزم عليك الاهتمام بتنظيف بشرتك بالغسول الخاص بإزالة الشوائب.

- يفضل استخدام كريم الأساس الخفيف الذي يتميز بعدم تأثره بالماء، وكذلك عند اختيار المرطب، يفضل أن يكون خالي من الزيوت تمامًا.

- احرصي على استخدام منتجات خاصة بتثبيت كريم الأساس لمدة أطول قبل وضعه.

- تعتبر البودرة المضغوطة من أكثر الحيل التي تساعد على ثبات مستحضرات التجميل على الوجه، لذا احرصي على وضعها على الوجه عقب الانتهاء من وضع كريم الأساس.

- استخدمي منتجات المقاومة للتجميل خلال فترة الصيف.

- احرصي على شراء منتجات التجميل التي تتميز بالثبات، نظرًا لأنها تساعدك في ثبات المكياج بشكل طبيعي لمدة أكثر.

- احرصي على استخدام مكعبات الثلج عقب الانتهاء من تنظيف وجهك من مستحضرات التجميل حتى تحافظين على نضارته.

- يفضل وضع ألوان روج هادئة تناسب فترة النهار، حتى لا يصبح مظهر وجهك مضطرب بالألوان الصريحة.

- «الميكب» الهادئ خلال فترة النهار من أكثر الأشياء التي تساعدك على حماية بشرتك خاصة مع تعرض الوجه لأشعة الشمس.