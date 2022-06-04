الامارات | ضحايا "مستريحة القناطر": أخبرتنا بأن الجن سرق 12 مليون جنيه من أموالنا !

شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا "مستريحة القناطر": أخبرتنا بأن الجن سرق 12 مليون جنيه من أموالنا ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أحد ضحايا المحتالة المعروفة إعلاميا في مصر باسم "مستريحة القناطر"، كيف أن الأخيرة أوهمتهم بأن الجن سرق 12 مليون جنيه من أموالهم.

وقال حاتم محمد خليل: "عندما رجعت من السفر، قالت إحدى أقارب زوجتي إن هناك أحد معارفها وهي وكيلة مدرسة من عائلة مرموقة بتشغل فلوس الناس في صيدليات ومطاعم والموضوع أمان.. ودا في قرية بمنشية القناطر".

وأضاف: "قالت زوجتي من أجل الموضوع يبقي أمان بناخد إيصالات أمانة منها.. وزوجتي أعطتها 500 ألف جنيه شقى عمري وخدت إيصالات أمانة".

وتابع حسب موقع "صدى البلد" "قالت لزوجتي أنها هتدي لها أرباح عادية أحسن من البنك ولم أكن موافقا في البداية. وطالبت بالفلوس بعد ربع سنة، وساعتها قالوا إن وكيلة المدرسة قالت لشقيقة زوجتي أن في جن لبسها وسرق الأموال منها".

واستطرد: "مش أنا لوحدي في القضية دي، في ناس كتير منهم أخت مراتي وعشرة أو 15 واحد من البلد.. وإجمالي الفلوس قدرت بـ12 مليون جنيه".

وتابع: "تقدمت ببلاغ وهم نيموا الناس وقالولهم أنهم هيبيعوا الفيلا ويسدوا الأموال.. وطلبوا من زوجتي بعدم الإبلاغ لأن حقها سيضيع، ولكني عرفت أنها نصباية".

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