الامارات | اعتدوا على الحارس وكبلوه بالحبال.. ليسرقوا 14 رأساً من الأغنام

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدوا على الحارس وكبلوه بالحبال.. ليسرقوا 14 رأساً من الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلل مجموعة من الأشخاص المجهولين لداخل حظيرة أغنام خاصة شمالي مدينة الطائف السعودية، بعد الاعتداء على الحارس وتكبيله بالحبال داخل غرفته وسلبه، ثم سرقة 14 رأساً من الأغنام.

وفي التفاصيل التي رواها لموقع "سبق" السعودي مالك الحظائر المسروقة، فإنَ مجموعة من الأشخاص المجهولين قفزوا من فوق الباب الذي يؤدي لتلك الحظائر في ساعة متأخرة من ليلة اول من أمس، متوجهين نحو غرفة الحارس الآسيوي، واعتدوا عليه بالضرب، ومن ثمَ تكبيله بالحبال، وتمكنوا من الحصول على مفتاح الباب الخاص بالموقع، بعد سلبه محفظته وهاتفه الجوال، كذلك انتزاع جهاز الطاقة الشمسية.

إلى ذلك فتحوا الباب ليُمكنوا مركبة نقل من الدخول وتحميلها 14 رأساً من الأغنام تُقدر تكلفتها بما يزيد عن 20 ألف ريال، ومن ثمَ مغادرة الموقع هروباً.

وجرى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة حيث باشرت التحقيق في الحادث، والبحث عن الجُناة.

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