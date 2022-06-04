في ذكراه.. كواليس زواج محمود عبدالعزيز وجيجي زويد: «عشرة 20 سنة وصحابهم سبب طلاقهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حُب وزواج دامت لأكثر من 20 عامًا، نتج عنها ولادة نجمين من أهم نجوم الفن في الوقت الحالي، عاشها الفنان محمود عبدالعزيز، المعروف باسم الساحر، عاشا خلال تلك الفترة لحظات مختلفة بين الفرح والحزن والخلافات، حتى انتهت تلك الزيجة بالانفصال.

يتزامن اليوم 4 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز، الذي ولد في عام 1946، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016.

ويُقدم «هُن» لقطات من حياة الفنان محمود عبدالعزيز وزوجته السيدة جيجي زويد، خلال السطور التالية:

تحدث الفنان محمود عبدالعزيز، عن كواليس علاقته بزوجته وأم نجليه الوحيدين، كريم ومحمد، خلال لقاء قديم ونادر له، مع الإعلامية سهير شلبي، الذي غيّر العديد من العادات الذي اعتاد عليها، من أجلها، خاصة الذي كان يقوم بها خلال الاحتفال بالأعياد:«جيجي مبتحبش ريحة اللحم والذبح».

«فتاة مصرية بكل جمالياتها»، عبارة تحدث بها الفنان محمود عبدالعزيز، عن زوجته جيجي زويد، خلال لقاء صحفي له قديم، مشيرًا لكونها طيبة وتقف بجوار زوجها وتسانده.

رغم قصة الحب الكبير الذي جمع بين الفنان محمود عبدالعزيز وزوجته جيجي زويد، إلا أن الخلافات حالت بين استكمالها رغم الزواج لمدة 20 عامًا، ما جعلهما يقررا الانفصال والطلاق، عام 1998، فضلًا عن رفع الزوجة دعوى قضائية ضد الفنان الكبير تطالب فيها بالنفقة والمؤخر.

كريم يروي أسباب الانفصال

وتحدث الفنان كريم محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل الساحر محمود عبدالعزيز، عن أسباب الطلاق بين والديه، خلال استضافته في برنامج «أدينا بندردش»، مع شيرين عرفة، موضحًا أن الخلافات التي حدثت بسبب تدخلات من الأصدقاء المقربين بينهما، والتي كان يمكن حلها دون تدخل من أحد، موضحًا: «اكتشف الاتنين بعد ما تفوت السنين إن الناس مكانتش بتصلح، دي كانت زي أخواتنا بس كانوا بيولعوها أكتر».