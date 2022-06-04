«الخواجة مصري».. فيلم قصير لطلاب «إعلام الزقازيق» عن «أم الدنيا» بعيون الأجانب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اللي بيشرب من النيل لازم يرجعله»، معتقد مصري قديم تثبته الأيام، فمَن يقترب من سحر القاهرة وآثار الأقصر وسحر النوبة وجمال الحضارة المصرية على مر السنين يصعب عليه فراقها، برهن على ذلك المعتقد الأجانب الذين ألقت مصر سحرها عليهم، وفضّلوا المكوث فيها والإقامة بها واتخذوها موطنا جديدا ارتضوه بالعين والقلب.

فيلم سياحي عن مصر بعيون الأجانب

أسماء عزازي، طالبة الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم إعلام بجامعة الزقازيق، رفقة 12 آخرين من زملائها، صنعوا فيلما سياحيا لمصر بعيون الأجانب الذين أحبوها وأقاموا بها في مختلف المحافظات وتحديدا محافظات «الأقصر، الإسكندرية، الشرقية، القاهرة»، وبالبحث عن الأجانب المقيمين في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي «اكتشفنا أن في أجانب مقيمين هنا أكتر من 40 سنة و16 سنة و30 سنة، وكل شخصية منهم لها قصة وحكاية عاشوها جوه مصر، وفي منهم قضوا عمرهم كله هنا سايبين بلادهم واشتغلوا وربطوا بين الثقافة المصرية مع شغلهم».

أجانب أحبوا مصر من عشرات السنين

«الخواجة مصري»، اسم الفيلم الذي تحدث فيه البريطاني براين فيلين، فنان تشكيلي مقيم في قرية البعيرات بالأقصر منذ أكثر من ١٦ سنة ليقول عن موضع إقامته: «دايمًا بيتبع قلبه في كل حاجة، هو ده المكان اللي قلبي اختاره وهفضل هنا، ويلبس الجلابية الصعيدي من سنة 2006، وعايش نفس عيشة أهل القرية»، وأعلن إسلامه منذ 12 عامًا وغير اسمه إلى محمد الطيب.

أما الألمانية أنجيلا هوفمان، مهندسة زراعية بالشرقية مقيمة منذ أكثر من 40 سنة، جاءت تعمل كمهندسة زراعية «كانت ديما بتعلم الفلاحين أصول الزراعة اللي تعلمتها في ألمانيا وهما علموها اللغة العربية، دايما تقول في كلامها إن مصر بلد جميلة جدًا والمصريين طيبين جدًا، وحققت حلمها هنا، ومبتفكرش ترجع ألمانيا تاني».

نحو 4 أشهر هي المدة التي استغرقها الطلاب لإنجاز الفيلم، في التحدث مع شخصيات الفيلم الأجانب الأربعة، بجانب البريطاني براين والألمانية أنجيلا، تحدث في الفليم أيضا اليونانية ليليان عيسى، والألمانية أنجيلا هوفمان.