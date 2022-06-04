مدير متحف «أخفض بقعه على الأرض»: معيشتي صعبة وتحديت كل الظروف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة جميلة اشتيوي، أول مديره لمتحف «أخفض بقعه على الأرض» بالأردن، إنها أم لـ7 أبناء وتزوجت في عام 1989، مشيرة إلى أنها بدأت مشوراها في مجال الزراعة مع والدها المزارع قبل وفاته، حيث أنها كانت أبنه ضمن 5 أبناء لديه.

اشتيوي: حصلت على راتب 2.5 دينار يوميا.. وهذا لا يكفي أحدا

وأضافت «اشتيوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرأة دائما ما تتحمل الكثير لما تتميز به من صبر، حيث أنها وبعد زواجها كانت تحصل على راتب 2.5 دينار يوميا وهو راتب لم يكن ليكفي أحدا.

واستطردت: «معيشتي كانت صعبة، وتحديت كل الظروف من أجل النجاح، وسعيت بالاجتهاد من أجل الحصول على الشهادة، وحصلت على الثانوية العامة وساعدها في ذلك زوجها بالرغم من أنها قامت بالاجتهاد والمذاكرة في سن كبير، وحصلت على المركز الأول في دراستي الثانوية العامة على مستوى محافظتي».

وأوضحت أنها في أعقاب ذلك التحقت بإحدى الجامعات ودرست فيها حتى حصلت على شهادتها، ثم استكملت تعليمها في أعقاب ذلك ولم تتوقف عند ما حققته، موضحة: «كملت الماجيستير وحبيت أكمل لأني طماعة في التعليم أكثر وأكثر، ودرست الدكتوراه وبعدها حصلت على منصب مديره لمتحف «أخفض بقعه على الأرض» في الأردن.