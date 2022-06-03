الامارات | ربع سكان تونس من المدخنين.. وهذه الحصيلة السنوية للوفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن ربع سكان تونس من المدخنين.. وهذه الحصيلة السنوية للوفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن تونس تعد من بين أعلى نسب الاستهلاك للتبغ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشمل أعداد التدخين ربع سكانها.

وقال ممثل المنظمة في تونس ابراهيم الزيك خلال مؤتمر صحافي اليوم شاركت فيه منظمات مكافحة للتدخين، إن 25 بالمئة من التونسيين هم من المدخنين وأن حصيلة الوفيات في البلاد بسبب التدخين تبلغ 13200 سنويا.

وكشف مكتب المنظمة في تونس أن 4.9 بالمئة من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عام يدخون السجائر الإلكترونية.

وأوضحت المنظمة أن هناك اعتقاد شائع بأن هذه السجائر تساعد على الإقلاع عن التدخين هو أمر مخالف للواقع.

ويقول مكتب المنظمة في بيانات نشرها، أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على التبغ، لكنها خطيرة ومضرة بالصحة خاصة لدى استخدامها من قبل الأطفال المراهقين.

كما يضيف مكتب المنظمة أن استخدام نظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونيا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الرئة كما تشكل مخاطر كبيرة على النساء الحوامل اللاتي يستخدمنها، ويمكن أن تضر بالجنين في طور نموه.

وفشلت خطط الحكومة في خفض أعداد المدخنين في البلاد إلى 10 بالمئة في حملة أطلقتها السلطات عام 2009.

ووفق دراسة أعدتها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ونشرت نتائجها في 2021، فإن التدخين يتسبب في خسائر اقتصادية سنوية لتونس تقدر بـ2مليار دينار تونسي ما يمثل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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