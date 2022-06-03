حقيقة طلاق حمدي النقاز وزوجته.. حكاية بدأت بـ «سكرين شوت» وانتهت بصورة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة واسعة من الجدل، أثارها الحساب الرسمي للتونسية ميرفا النقاز، زوجة لاعب الزمالك السابق المحترف حمدي النقاز، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا مأخوذ من حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تحدثت فيه عن الانفصال عن الأخير.

وجاء في الـ«سكرين شوت»، المتداولة عبر خاصية ستوري للحساب الرسمي لـ ميرفا النقاز، الآتي:

«لم تعد تربطني أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمدعو حمدي النقاز، وسوف أعلن انفصالي رسميًا في الأيام القليلة القادمة».

حقيقة طلاق حمدي النقاز وزوجته

وسرعان ما تداول المتابعون الـ«سكرين شوت»، متحدثين عن انفصال لاعب الزمالك السابق وزوجته وأم أبنائه، إلا أن الثنائي لم يردا على الأمر بالنفي أو التأكيد، وفي المقابل نشرت الكثير من الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن إعلان انفصال الثنائي لا أساس له من الصحة، بعد اختراق حسابها الرسمي «حساب زوجة حمدي النقاز تم سرقته.. وما نشر غير صحيح، اللاعب لم ينفصل عن زوجته».

الثنائي يردون بطريقة غير مباشرة

وعقب تداول هذه الشائعات رد الثنائي بطريقة غبر مباشرة، إذ نشر حمدي النقاز صورة جديدة تجمعه بزوجته خلال أحد النزهات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بينما شاركت الأخيرة بعدة صور ترصد أحدث ظهور لهم بصحبة باسم مرسي وزوجته.

من هي ميرفا النقاز؟

- هي زوجة حمدي النقاز لاعب كرة القدم التونسي، لاعب نادي الزمالك السابق، وفريق سودوفا الليتواني الحالي.

- تشارك متابعيها باستمرار العديد من الصور الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- لديها ما يتعدى 131 ألف متابعًا على موقع «انستجرام».

- تنشر تفاصيل حياتها عبر صفحتها الرسمية، وتصر على مشاركتها لجمهورها ومتابعيها.

- دخلت عدة مرات في مشادات مع جماهير الأهلي خلال فترة لعب الأخير بالزمالك.

- تجمعها علاقة قوبة بزوجات لاعبي الزمالك الحاليين والسابقين.

- دافعت عنه عقب أزمة احتجازه من قبل.