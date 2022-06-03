طريقة عمل زبادي خلاط بالفراولة.. حضريه في دقايق زي الكافيهات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع شدة حرارة فصل الصيف، يبحث العديد عن طريقة عمل زبادي خلاط بالفراولة في المنزل، فهو مشروب مميزًا وغنيًا بالكثير من الفيتامينات، إذ يحتوي على كالسيوم وعدد من المعادن المهمة للجسم، فضلًا عن مذاقه الجيد وبرودته، ليكون المشروب المناسب للطقس الحالي.

ويقدم لكِ «هُن» طريقة عمل زبادي خلاط بالفراولة في دقائق معدودة، بمكونات سهلة ومتوفرة في المنزل.

مكونات زبادي خلاط بالفراولة

ـ علبة زبادي كبيرة

ـ فراولة شرائح

ـ سكر

ـ ثلث كوب من اللبن

ـ ثلج

طريقة عمل زبادي خلاط بالفراولة

- احضري الخلاط الكهربائي، واخلطي الحليب مع السكر جيدًا.

- ضيفي الفراولة والزبادي مع الثلج واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات.

مقادير زبادي خلاط بالبسكوت

ـ زبادي

ـ كوبان من الزبادي

ـ نصف كوب من اللبن كامل الدسم

ـ أربع قطع من بسكويت أوريو

طريقة عمل زبادي خلاط بالبسكوت

- احضري الخلاط الكهربائي، واضربي الزبادي مع الحليب في الخلاط واخلطيهما جيدا.

- استمري في الخفق حتى يتجانس الخليط تمامًا، ثم ضيفي قطع البسكوت في الخلاط.

- استمري في الخفق مُجددًا، حتى تتجانس مكونات الخليط سويًا، وقدميه في أكواب التقديم.

مقادير عمل زبادي خلاط بالتوت

ـ زبادي

ـ توت

ـ لوز مقشر

ـ ثلج

ـ عسل أبيض

ـ كريمة مخفوقة

ـ صوص توت

ـ صوص الفراولة

طريقة عمل زبادي خلاط بالتوت

- أولًا، اخلطي الزبادي في الخلاط الكهربائي، مع ثمرة التوت واللوز والعسل الأبيض.

- استمري في الخفق جيدًا حتى يأخذ اللون البنفسجي.

- احضري أكواب التقديم، وزينيها بصوص التوت أو صوص الفراولة، ثم ضعي الثلج والعصير، وزينيه بالكريمة المخفوقة، ويمكنك التزيين أيضًا بكريمة الخفق وصوص الفراولة وفقًا لما ترغبين به.