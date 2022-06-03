الامارات | شاهد.. فيديو متداول لـ"عراقي "يجلد طفلته بطريقة وحشية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو متداول لـ"عراقي "يجلد طفلته بطريقة وحشية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو لأب ينهال بالضرب المبرح على طفلته الصغيرة بطريقة عنيفة وبدون رحمة في محافظة نينوى بالعراق .

وأظهر الفيديو رجلاً يقوم بجلد طفلته مستخدما حزاما جلديا، بينما الطفلة تبكي وتصرخ، وبالقرب منها تجلس والدتها التي بدا عليها الحزن وقلة الحيلة تجاه الاعتداء على ابنتها .

وأصدر القضاء العراقي أمراً بتوقيف الرجل. وأفادت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، بأن القضاء أصدر أمراً بتوقيف رجل قام بتعنيف زوجته وابنته بوحشية، في مدينة الموصل .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news