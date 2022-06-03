لايف ستايل

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت.. وصفات متنوعة وأحلى من الجاهز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت

تبحث ربات المنازل على طريقة لعمل الآيس كريم في البيت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي يتزامن مع طقس الصيف الحار، مايدفع البعض للبحث عن طرق وخطوات إعداده في المنزل. 

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت

ويُقدم «هُن» في السطور التالية، خطوات مختلفة، لطريقة عمل الآيس كريم في البيت، بتكلفة قليلة وكميات كبيرة.

a5efc55f5b.jpg

مقادير آيس كريم زبادي توت 

كوب من الكريمة المخفوقة

ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد

صوص التوت

عبوة من الحليب المكثف المحلى

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بزبادي توت

- أولًا، باستخدام الخلاط الكهربائي، اخلطي الحليب المكثف المحلى مع الكريمة المخفوقة، وضيفي لهما صوص التوت ثم اضربي المكونات جيدا حتى تمام التجانس.

- ثانيًا، ضيفي التوت المجمد للخليط السابق مع التقليب المستمر، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتجمد بشكل تام.

- ثالثًا، زيني الآيس كريم بعد التجمد بالكريمة وصوص التوت مع حبات التوت الأحمر.

ce78fdf823.jpg

مقادير آيس كريم بالبطيخ

شرائح بطيخ 

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة   

كوبان كريم شانتيه

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بالبطيخ

- في البداية قومي بإذابة الجيلاتين في القليل من الماء.

- اضربي الجيلاتين المُذاب في الخلاط الكهربائي مع البطيخ، ثم ضيفي له الكريم شانتيه.

- قلبي الآيس كريم حتى تمام التجانس، ثم يوضع في علبة بالفريزر حتى يتماسك. 

مقادير آيس كريم الفواكه

شرائح فاكهة المانجو.

كمية كافية من حبات المشمش.

عدد كافي من حبات البرقوق.

شرائح من البطيخ.

حبات من البلح.

شرائح من فاكهة الشهد.

عدد كافي من حبات الخوخ.

عدد كافي من حبات العنب الأخضر أو الأحمر.

جيلاتين بودرة.

كريم شانتيه.

ملح ليمون.

0b48054d41.jpg

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بالفواكه

- ضعي جميع الفواكه بعد نزع النواة في إناء كبير.

- ضعي كل نوع فاكهة مع ملعقة من الجلاتين في الخلاط.

- ضيفي السيرب حسب الرغبة وكمية مناسبة من الملح والليمون والثلج.

- قومي بتصفية الخليط بعد التجانس في الخلاط، ثم ضعيه في علب بلاستيك، واحفظيه في الثلاجة .

- زينيه بالكريمة والمكسرات وقدميه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا