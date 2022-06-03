أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت.. وصفات متنوعة وأحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات المنازل على طريقة لعمل الآيس كريم في البيت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي يتزامن مع طقس الصيف الحار، مايدفع البعض للبحث عن طرق وخطوات إعداده في المنزل.

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت

ويُقدم «هُن» في السطور التالية، خطوات مختلفة، لطريقة عمل الآيس كريم في البيت، بتكلفة قليلة وكميات كبيرة.

مقادير آيس كريم زبادي توت

كوب من الكريمة المخفوقة

ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد

صوص التوت

عبوة من الحليب المكثف المحلى

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بزبادي توت

- أولًا، باستخدام الخلاط الكهربائي، اخلطي الحليب المكثف المحلى مع الكريمة المخفوقة، وضيفي لهما صوص التوت ثم اضربي المكونات جيدا حتى تمام التجانس.

- ثانيًا، ضيفي التوت المجمد للخليط السابق مع التقليب المستمر، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتجمد بشكل تام.

- ثالثًا، زيني الآيس كريم بعد التجمد بالكريمة وصوص التوت مع حبات التوت الأحمر.

مقادير آيس كريم بالبطيخ

شرائح بطيخ

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

كوبان كريم شانتيه

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بالبطيخ

- في البداية قومي بإذابة الجيلاتين في القليل من الماء.

- اضربي الجيلاتين المُذاب في الخلاط الكهربائي مع البطيخ، ثم ضيفي له الكريم شانتيه.

- قلبي الآيس كريم حتى تمام التجانس، ثم يوضع في علبة بالفريزر حتى يتماسك.

مقادير آيس كريم الفواكه

شرائح فاكهة المانجو.

كمية كافية من حبات المشمش.

عدد كافي من حبات البرقوق.

شرائح من البطيخ.

حبات من البلح.

شرائح من فاكهة الشهد.

عدد كافي من حبات الخوخ.

عدد كافي من حبات العنب الأخضر أو الأحمر.

جيلاتين بودرة.

كريم شانتيه.

ملح ليمون.

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت بالفواكه

- ضعي جميع الفواكه بعد نزع النواة في إناء كبير.

- ضعي كل نوع فاكهة مع ملعقة من الجلاتين في الخلاط.

- ضيفي السيرب حسب الرغبة وكمية مناسبة من الملح والليمون والثلج.

- قومي بتصفية الخليط بعد التجانس في الخلاط، ثم ضعيه في علب بلاستيك، واحفظيه في الثلاجة .

- زينيه بالكريمة والمكسرات وقدميه.