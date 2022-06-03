الامارات | سائق دراجة بالرياض يرفع صوت الأغاني ويعطي "حبتين" لشخص يصوره.. شاهد المفاجأة

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق دراجة بالرياض يرفع صوت الأغاني ويعطي "حبتين" لشخص يصوره.. شاهد المفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو مشهد طريف، لسائق دراجة نارية تعرض لمخالفة مرورية بسبب تشغيله للأغاني بصوت مرتفع.

وظن السائق بأن شخصا يصوره وأعطى له "حبتين" لكنه فوجئ أنها دورية تابعة للمرور السري وتم ضبط مخالفة إحداث ضوضاء تتنافى مع الآداب العامة.

وحسب صحيفة المرصد، رد المخالف على الشرطي قائلا : "والله مالي وجه".

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