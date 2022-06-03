فيديو طريف لحنان ترك مع ابنتيها في الحديقة.. «السؤال بالعربي والرد بالإنجليزي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قررت الفنانة المعتزلة حنان ترك أمس، أن تكون متواجدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت في إنشاء قناة خاصة بها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وكذلك «تيك توك» وغيرها من المنصات المختلفة، وكان من أوائل الفيديوهات التي نشرتها وهي مع ابنتيها منى ومريم.

تفاصيل فيديو حنان ترك مع منى ومريم

ونشرت الفنانة حنان ترك فيديو جديدًا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي مع ابنتيها منى ومريم، وظهرت وهي جالسة في جنينة على مفرش كبير أزرق، وفوقه مفرش أصغر من اللون النبيتي.

ابنتا حنان ترك كانتا معها في الفيديو ويبدو أنهما كانتا تذاكران الحروف والأرقام، وظهر صوت مصورة الفيديو وهي تتحدث أثناء تصويرها لحنان ترك وابنتيها، وأظهرت لإحدى الطفلتين صورة أرنب وسألتها «أ إيه؟»، لترد عليها الطفلة باللغة الإنجليزية «rabbit»، وهو ما جعل حنان ترك ومصورة الفيديو تضحك على الطفلة وتلقائيتها، ونشرت حنان ترك الفيديو كذلك على منصة «تيك توك».

تفاصيل ظهور حنان ترك على السوشيال ميديا

وفي كل مرة تظهر فيها الفنانة حنان ترك على الساحة تتصدر محركات البحث وتصبح واحدة من أكثر الفنانات جدلًا، وقد خرجت أمس في أول بث مباشر لها من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في حديث من القلب.

وقالت حنان ترك خلال البث المباشر إنها جاهلة سياسيًا ولا يمكن أن تفتي في الدين، وفي بداية اللايف طمأنت الجمهور على حالتها الصحية وشكرت كل من سأل عنها، وأكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة والموثقة لها على «فيسبوك»، وليس لها علاقة بأي صفحات أخرى.

وعبرت حنان ترك عن حزنها من أن أصدقائها نسوها تمامًا، قائلة: «زعلت أوي إنهم افتكروني ممكن أفتي وأقول كلام مش صح، أنا خلاص وثقت صفحتي والصفحات التانية بتتراجع خلاص بعد ما كانت ملايين الحمدلله».

وقالت الفنانة إنها انشأت قناة خاصة بها على موقع «يوتيوب»، ولكنها غير مفعلة حتى الآن: «أنا عملتها علشان اللي عايز يكلمني أو يتواصل معايا، نقدر نتواصل ونكلم مع بعض، أفضل ما نصدق أكاذيب بتتقال عليا، صحيح وقتي ضيق عشان أنا في الغربة لوحدي مع ولادي، بس هلاقي وقت أبقى فيه معاكم».