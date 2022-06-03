شبيهة نجلاء فتحي تثير الجدل على السوشيال ميديا: بنتها ولا حفيدتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عينان زرقاوتان، وشعر أشقر، وبشرة ناصعة البياض، وملامح بريئة وجمال أنثوي طاغ، وصوت هادئ ناعم، هكذا عُرفت الفنانة نجلاء فتحي، التي وقع في غرامها الكثيرين، وكانت ولا تزال حلمًا لكثير من الشباب وأيقونة الجمال، فهي إحدى جميلات الشاشة الصغيرة، جمالها يُربك من حولها، لا يستطيع أحدًا أن ينافسها في إطلالاتها وأناقتها، حتى ظهرت طفلة تشبهها في ملامحها كأنها نسخة مصغرة منها، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الجميع يتساءلون عن هويتها.

وبالبحث عن تلك الصور المتداولة التي لا يزال الجمهور والرواد، يشاركونها ويتداولونها عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، حتى يومنا هذا، وُجد أنها تعود لعام 2019، وهي الفترة التي بدأ فيها المتابعون مشاركة تلك الصور، ولا يزال السؤال السائد هل تنتمي تلك الطفلة لأسرة الفنانة نجلاء فتحي، كونها نسخة مصغرة عنها، وتمتلك جمالًا لافتًا للنظر.

شبيهة نجلاء فتحي

الطفلة السورية «جنا»، صورة طبق الأصل من الفنانة المصرية نجلاء فتحي، تشبهها في الملامح والوجه، حتى شكل الفم والأسنان، لذا ظن البعض أنها ابنتها الصغرى أو تنتمي لأسرتها، ما جعل الرواد يطلقون عليها «شبيهة نجلاء فتحي».

يخلق من الشبه 40.. نسخة مصغرة لنجلاء فتحي

العديد من الصور الفوتوغرافية، تداولها الرواد على نطاق واسع فيما بينهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، للطفلة التي تنحدر أصولها لسوريا، فهي نسخة مصغرة عن الفنانة نجلاء فتحي، فكان من بين التعليقات: «يخلق من الشبه 40، إزاي شبهها كده، هي مش دي نجلاء فتحي وهي صغيرة يعني، شبهها أوي، نفس شقاوة وطعامة نجلاء فتحي، ياربي على الجمال، سبحان الخالق المبدع، قمر أوي، جميلة الجميلات، هي إزاي نسخة منها كدة، هي دي بنتها».