رقص وحنطور وصحاب جداد.. تفاصيل 24 ساعة قضتها مايان السيد في المغرب (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مايان السيد، واحدة من الفنانات اللاتي لفتن إليهن الأنظار خلال مباراة الأهلي والوداد، إذ سافرت إلى المغرب خصيصا لمشاهدة اللقاء لايف من الستاد، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من الـ24 ساعة التي قضتها في البلاد بعد مشاهدتها مباراة الأهلي والوداد المغربي، عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل 24 ساعة في المغرب بعد مباراة الأهلي

نشرت مايان السيد صور لها من المغرب عبر «إنستجرام»، وقالت إنها تفاصيل 24 ساعة قضتها في المغرب بعد مباراة الأهلي والوداد، وظهرت وهي مرتدية أكثر من طقم، الأول عبارة عن توب أبيض بورتان ليكرا، مع جيبة صيفية من اللون الأخضر في أصفر، وتركت شعرها على طبيعته كيرلي.

كما ظهرت مايان السيد في بعض معالم مدينة مراكش بالمغرب، وقالت عبر خاصية «ستوري» إن أحد أصدقائها هو من شجعها على السفر إلى المغرب، وقد كانت متحمسة للغاية لأنها أول مرة لها تشاهد مباراة كرة قدم بستاد مغربي، وشجعت فريقها الأهلي، وتمنت له الفوز مع جماهيره هناك.

بعد ذلك تجولت الفنانة في مدينة مراكش وذهبت إلى السوق، وركبت حنطور ووثقت هذا اليوم الذي سعدت به بشدة بمجموعة من الصور شاركتها مع جمهورها عبر «إنستجرام».

مايان تتعرف إلى أصدقاء جدد

شاركت مايان السيد كذلك بصور من خروجها ليلا، وقد ارتدت هوت شورت من اللون الأبيض، وعليه جاكت جينز مزين بالأحجار والفصوص مكونة اسمها مايان، وقالت إنها تعرفت إلى أصدقاء جدد يعيشون بالمغرب، والتقت بهم مساء وخرجت معهم في جولة.

وشاركت مايان السيد كذلك فيديو لها من داخل أحد معالم مدينة مراكش وهي ترقص على الطريقة المغربية، وذلك ضمن منشور مجمع عبر «إنستجرام»، الذي لاقي تفاعلا كبيرا بين جمهورها.