لقطات من حياة وفاء صادق وأولادها: جابولي تعبان هدية في عيد الأم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر الفنانة وفاء صادق، واحدة من أكثر الفنانات اللاتي اكتسبن شهرة واسعة، فهي كانت ولا تزال حلم من أحلام الشباب، يتمنين الزواج منها، جذبت الانتباه بدورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، بدور«بهيرة»، ابنة الحاج عبدالغفور البرعي، الذي قدمه الفنان الراحل نور الشريف.

تحتفل اليوم الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها، ويُقدم «هُن» كواليس من علاقتها بأولادها نور وطارق، خلال الظهور الأول لهما على شاشات التلفزيون.

علاقة وفاء صادق بولادها

خلال استضافتها في برنامج «مساء الفن»، ظهرت الفنانة وفاء صادق، برفق اولادها طارق ونور، في أول ظهور لهما على شاشات التلفزيون، والتي تحدثت عن كواليس علاقتهم بها، إذ قالت: «الفرق بينهم سنتين، نور كان نفسه يكون الكبير، هو مسؤول أكتر، ربيت ولدين وبشتغل فنانة، الرحلة دي ليها مسميات كتير، الحقيقة جمال الرحلة في نتيجتها، لو تقوليلي كل اللي فات فاكرة منه تعب، أقولهولك بشكل مضحك، أو نكتة، إنما لما بشوفهم دلوقتي وبقعد وبتكلم معاهم، حتى لما بنختلف بحس لو يرجع بيا الأيام تاني وهعيش نفس التفاصيل من تاني، هبقى موافقة جدا وعلى قلبي زي العسل».

واصلت الفنانة وفاء صادق، الحديث عن أبنائها، خلال اللقاء: «وجودهم معايا في حياتي مهم، وهما كشخصيات في علاقتهم الخاصة تبقي مبسوطة، مؤمنة بمثل قال مالك مربي قال ده من عند ربي، بحس ده فضل كبير من ربنا، إنه كان مادد إيده معايا في تربيتهم هما الاتنين».

موقف طريف بين وفاء صادق وأكبر أبنائها

تحدث أبناء الفنانة وفاء صادق، عن كواليس علاقتهم بوالدتهم، إذ قال الابن الأكبر صاحب الـ22 عاما، خلال اللقاء: «مش شايل هم أي مسؤولية طول ما أنا قاعد مع ماما، جبتلها في مرة هدية في عيد الأم، وكانت مستنية هديتها أوي، وفي مرة وأنا طالع من المدرسة شوفت تعبان، وخدته حطيته في زجاجة، ودخلت عليها بيها، وفجأة لقيت رد فعل عنيف منها فضت دولابها، وقالتلنا هسيبلكوا البيت وامشي، عندها فوبيا من التعابين والزواحف».

وأشارت الفنانة في الحديث عن أبنائها في الأمور الخاصة بالمطبخ والمسؤوليات: «مفرقتش بين الاتنين في التربية، بنفس المبادئ والكلام، وكل واحد فيهم بشخصية غير الثانية، مفيهومش حاجة شبه بعض، نور شاطر جدا في المطبخ، عكس طارق، الاتنين حنينين وطيبين، طارق مبيعرفش يعبر عن مشاعره، بخلاف أخوه بيعرف يحتوي اللي قدامه».