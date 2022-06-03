الامارات | سمكة بأسنان بشرية تثير الجدل.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة بأسنان بشرية تثير الجدل.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مجلة علمية تقريرا أوضحت فيه طبيعة سمكة فريدة أثارت الكثير من الجدل بسبب شكل فمها وأسنانها التي تشبه الأسنان البشرية إلى حد ما.

ونقلت «sputnikn» عن مجلة «livescience» العلمية، إلى أن سمكة شيبشيد، وهي نوع من الأسماك ذات الزعانف، وتوجد في الغالب على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وبينت المجلة أن هذه السمكة معروفة بأسنانها الأمامية الفريدة والتي يمكن أن تبدو بشكل غريب مثل أسنان الإنسان مع ابتسامة «هوليوودية» كما وصفها بعض المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المجلة أن هذه الأسماك والتي يطلق عليها عربيا اسم أسماك «رأس الخروف»، تنمو عليها أسنان مربعة تشبه أسنان الإنسان مع أضراس أحيانا، عندما تنضج حتى تستطيع أن تتغذى على الفرائس ذات القشرة الصلبة، مثل القشريات وغيرها بالإضافة إلى الرخويات.

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