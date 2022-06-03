فستان مكرمش وحذاء.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي من الحرير بـ100 ألف جنيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اختارت الفنانة هيفاء وهبي في آخر ظهور لها ارتداء فستان وحذاء بألوان الصيف الجريئة لعام 2022، ولكن سعر الإطلالة كان صادما، إذ أن الفستان والحذاء من ماركات عالمية، وقد نشرت هيفاء وهبي صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفيما يلي تفاصيل تلك الإطلالة التي وصل سعرها إلى آلاف الجنيهات.

تفاصيل فستان هيفاء وهبي وسعره

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستان فريد من نوعه، أخضر قصير لمجموعة ربيع عام 2022، لونه أخضر صريح، ويعتبر مثال على الروح الشابة لمجموعة البراند العالمي، وهو فستان قصير للغاية إلى ما فوق الركبتين، وصنع 100% من الحرير في إيطاليا.

فستان هيفاء وهبي مزين بفيونكة عريضة على الأجناب، يظهر كأنه «مكرمش»، وبدون أكمام نهائيا، و«بروتال بكشكشة» على الصدر والوسط وفي تنورته، وهو من نوع حرير التفتا.

ويباع الفستان عبر مواقع البيع على الإنترنت، بسعر يزيد عن 80 ألف جنيه مصري، إلا أن بعض المواقع تجري تخفيضا على سعره بسبب تكلفة الجمارك التي تضاف لأنه يصل من الخارج.

سعر حذاء هيفاء وهبي

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورها من البيت، تارة وهي مستلقية على الكنبة، وتارة أخرى وهي جالسة على كرسي بسيط وظهرت الإطلالة كاملة في 4 صور نشرتها عبر حسابها.

الحذاء اختارته بكعب عال وصل طوله إلى 16 سنتيمترا، وطول الحذاء نفسه 7 سنتيمترا، وهو من تصميم دار الأزياء العالمية فيرازتشي، بلون أصفر ذهبي كالغروب، ومصنوع من الستان بحواف جلدية.

وهو واحد بين مجموعة Medusa Aevitas من Versace، من الساتان الأصفر الكناري مع نعل مزدوج جرئ عالي جدا، به أحذمة حول الكاحل المزينة بالأحجار والفصوص والتي أعطت للحذاء مظهرا أنيقا وجذابا للغاية، ويباع الحذاء بأكثر من 18 ألف جنيه، ما يجعل إطلالة هيفاء وهبي كلها بحوالي 100 ألف جنيها مصريا.