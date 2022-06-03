الامارات | أكزيما مزمنة حيرت الاطباء.. والسبب محير أكثر

شكرا لقرائتكم خبر عن أكزيما مزمنة حيرت الاطباء.. والسبب محير أكثر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ رجل في الخمسين من عمره بأن حالة الاشتباه بإصابته بالأكزيما المؤلمة في معصمه الأيسر كانت شيئًا أكثر غرابة من المرض نفسه.

وبعد رحلة طويلة ومحيرة من الاطباء مع علاجات لم تفلح

اكتشف أطباء في الصين أن حالة مريضهم لم تكن أكزيما، وإنما شعر حشرة العث الإسفنجي استقرت في ذراعه، ومن المحتمل أن يكون التقطه أثناء تسلق شجرة تفاح قبل أشهر.

ووفقا لتقارير طبية فإن الرجل زار الطبيب بعد شهور من الاحمرار المستمر والنتوءات والألم الكبير في معصمه الأيسر، وتم تشخيصه في البداية بأنه مصاب بالأكزيما، وهي حالة جلدية يمكن أن تنشأ لأسباب عديدة، بما في ذلك الحساسية.



ولم يساعد العلاج بالستيرويدات الموضعية ومضادات الهيستامين، لذلك تم إرساله إلى قسم الأمراض الجلدية في المستشفى الأول التابع لجامعة فوجيان الطبية ، حيث قام أطباء بفحصه تحت المجهر ، فلاحظوا هياكل مجوفة فريدة من نوعها "بجدران ذهبية مقاومة ". وكانت هذه الأجسام أيضًا محاطة بخلايا دم بيضاء ، مما يشير إلى أنها كانت سبب الالتهاب.

وبعد مراجعة التاريخ الطبي للرجل ومراجع طبية، اشتبه الأطباء في أن الهياكل كانت على الأرجح عبارة عن مجموعة من اليرقات، أو شعيرات شبيهة بالشعر وجدت على طول السطح الخارجي للعديد من الحشرات. ثم أكد المريض شكوكه عندما تذكر أنه ربما عضته حشرة مجهولة بينما كان يتسلق شجرة تفاح قبل خمسة أشهر.

كما تذكر أنه، أثناء وجوده هناك ، رأى الكثير من يرقات العثة الإسفنجية ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم عث الغجر (تم تغيير اسمها الشائع مؤخرًا لتجنب استخدام مصطلح "الغجر" ) والعث الإسفنجي من الأنواع الغازية في أجزاء كثيرة من العالم ، الولايات المتحدة متضمنة ، ويمكن أن تتسبب بشكل دوري في حدوث فاشيات من التلف الشديد للأوراق عندما تنمو أعدادها بشكل كبير جدًا.

ومن المعروف أن لمسها في مرحلة حياة اليرقة يسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة ، على غرار تلك التي يسببها اللبلاب السام ، على الرغم من أن هذه الطفح عادة ما تكون قصيرة الأمد وتختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أسابيع.

ولكن في هذه الحالة، تسببت الشعيرات العالقة في معصم الرجل في حدوث أورام حبيبية فكان لابد من إعطاء الرجل علاجًا إضافيًا من الستيرويد ، وحُقن مباشرة في الآفة ، ولكن بعد ذلك اختفت أعراضه أخيرًا. وفق موقع "غيزمودو"

لا تعد الإصابات المرتبطة باليرقات مرضًا شائعًا يواجهه أطباء الأمراض الجلدية ويوثقونه في روتينهم اليومي. لذلك قام الأطباء بإعداد ورقة بحثية مكتملة بالصور للإصابة تحت المجهر ، لمساعدة الأطباء الآخرين في تحديد حالات مماثلة في المستقبل.



وقالت الورقة أنه كان من الممكن أن يكون وضع الرجل أسوأ بكثير، لو مثلا علق شعر العثة بعين الرجل، لكان حادًا بدرجة كافية لثقب قرنية العين

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