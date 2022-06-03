ميما الشامي ترفض اتهامات خالد عليش وتحذفه من «فيسبوك» بعد حكم الرؤية: قالي هكسرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجددت الخلافات مرة أخرى بين الإعلامي خالد عليش، وطليقته ميما الشامي، بعدما أخذ حكم وصفه بالتاريخي برؤية ابنته 11 ساعة في الأسبوع، وتحمل طفلته نفس اسم والدتها ميما، واعتبر الإعلامي أن الحكم نصفه أخيرا بعد معاناة لم يكن فيها يستطيع رؤية ابنته بشكل كافي، لذا نشرت طليقته رد ناري عبر «فيسبوك»، بعدما امتنعت طويلا عن الرد عليه أو على التعليق على كافة الأحكام.

رد ناري من ميما الشامي طليقة خالد عليش

على الرغم من أنها قررت ألا تتحدث إلى الإعلام نهائيا إلا أن طليقة خالد عليش قررت أخيرا أن تخرج عن صمتها قليلا وتنفس عن الغض داخلها جراء الخلافات مع طليقها خال عليش بسبب ابنتهما ميما، وقالت طليقة خالد عليش إنها كانت قد أخذت قرارا بعدم سرد تفاصيل المشاكل للطفلة ولكنها ستروي لها كل شئ بسبب استغلال والدها للترندات للتحدث عما يحدث بين الثلاثي، مؤكدة أن طليقها خالد عليش قال لها ولأخواتها بإنه «سوف يكسرها».

وبدأت ميما الشامي، منشورها على «فيسبوك» بالحديث عن الخلافات مع خالد عليش: «لو في حد محتاج توضيح أو هيفهم هي ميما، للأسف عمري ما كنت هحكلها حاجة وربنا الشاهد على قراري كنت بحاول وكل المحاولات فشلت، والطرق الودية مكنتش نافعة وأقسم بالله العظيم دة اتقلي واتقال لأخواتي وأصحابي قضية الروية أنا رفعتها عشان أكسرك بس أنتي مبتتكسريش، هي الناس اللي بتهاجم وبتتكلم وبتقولو مبروك أنا ياجماعة كنت مدياله أكتر من ١١ ساعة وعشان فلوس اعترض على الاستضافة ويشهد ربنا عليا، وعمر ما البنت كملت معاه ٨ ساعات وكان بيرجعها».

ميما الشامي: البنت مالهاش ذنب

وتابعت في منشورها: «اتبسط وأبعت أي كلام مؤذي ليا وللي حوليا وأعمل كل اللي أنت عايزه فيا بس في الآخر ميما مش هتعرف، بس لما الناس عرفت إية الفكرة والله مش مستوعبة، كلامنا في الموضوع دة حقنا أحنا التلاته ليه تاخد قرار نيابة عنها وندخلها فيه، ليه في مدرستها والنادي من حق كل الناس توقفني تسألني عن صحة اللي بيتقال لية البنت تسمع كلام عن مامتها وباباها عشان حد فينا ينتصر؟، والله العظيم أنا مبفكرش في أني أبان صح أنا بفكر في بنت ملهاش ذنب من حقها كانت تعيش في سلام بنا حتى لو حد فينا سيء».

وأكدت ميما أنها تريد حماية ابنتها من كم الخلافات التي خرجت على الملأ بينها وبين طليقها خالد عليش: «لو بايدي دلوقتي أعمل أي حاجة عشان اسم بنتي ميبقاش متداول بالشكل ده كنت عملت، قرار المحكمة ليس انتصار ومش ضد رغبتي بس للأسف أنت خسرت، خسرت أنه مهما المشاكل كانت بنا كانت هتفضل بنا وكان ممكن يوم تتنسي ومتوصلش لبنتنا، للأسف هتفضل البنت تدفع تمن شهرتك وتراندات اتعملت عليها، أرجوكم التزموا الصمت عشان خاطرها مش عشاني»، موضحة أنها لن تدلي بأي تصريحات إعلامية.

الجمهور يتعاطف مع ميما الشامي في مواجهة خالد عليش

وبعد ذلك الحديث لميما الشامي، رد عليها خالد عليش في تعليق لأنها حذرته على «واتساب»، بحسب المنشور، ولكنها حذفت تعليقه على «فيسبوك» أيضا ثم حظرته، وتلقت ميما الكثير من التعليقات المتعاطفة معها، والتي كان من بينها: «افضل مقياس لـ حسن أدبك هو مقدار تحملك وقاحة غيرك، متزعليش واحتسبى واعملى اللى يرضي ضميرك قدام ربنا، الناس عمرها ما هيعجبها حاجه، وحتى لما ها تطالبي بأبسط حقوقك وحقوق بنتك هتفضلى دايما فى نظر الناس أنتي اللي غلطانه»، فيما قال آخرون: «ربنا يقويكي يا ميما»، و«ربنا معاكي يا بنتي ضد أي ظلم»، و«أنتي صح ولازم البنت تبعد عن أي خلافات ومتعرفش الكلام ده».

فيما انتقد الثنائي أحد المتابعين: «من الاخر أنتوا الاتنين غلطانين، واللي هتدفع التمن البنت، وقفة مع النفس أنتوا الاتنين وفكروا ف البنت ومصلحتها وبس وبعيد عن الإعلام ياريت، إذا بليتم فاستتروا».