زوج البلوجر أحلام عادل يرد على متابعة: انفصلتوا علشان تعلوا الريتش؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تزال قصة انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، محور حديث المتابعين، رغم إعلان الثنائي عودتهم لبعضهما، بعد مرور 3 أيام من انتشار خبر طلاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عنه الزوجة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلا أن البعض يُشكك في ذلك الأمر بسبب رغبتهما في زيادة عدد المتابعين عبر حساباتهما.

وكان فتح مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، مجالا للحديث مع متابعينه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية «استوري»، إذ قال: «تعالو ندردش في حاجة مفيدة».

الكثير من الأسئلة تلقاها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، كالحديث عن الطرق الذي ينفذها للمساعدة في الإقلاع عن تدخين السجائر، فضلا عن مستواه التعليمي، إذ تلقى سؤال: «هو حضرتك كنت دبلوم وكملت هندسة ولا دخلتها من ثانوية عامة؟».

متابعة: طلقت أحلام عادل علشان تعلوا الريتش؟

كما تلقي أحمد العجمي، سؤالا عن علاقته بزوجته البلوجر أحلام عادل، وكان كالتالي: «كنتوا منفصلين علشان تعلوا الريتش؟»، ليخرج عن صمته ورد على المتابعة: «أيوة اسكتي يا بنتي كان حوار يا بنتي وإحنا عاملينه وخلاص وطلقتها علشان خاطر نعلي الريتش، ربنا يستر حالك يارب ويهدي الجميع».

قصة انفصال وعودة البلوجر أحلام عادل وزوجها

وقبل أسابيع، كانت البلوجر أحلام عادل، فجرت مفاجأة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بتعرضها للضرب والطلاق من زوجها، أثناء تأدية فريضة العمرة، في المملكة العربية السعودية، والتي أثارت تلك القصة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش إزازة خمرة».

فيما خرج الزوج أحمد العجمي، مصمم الأزياء الشهير، للاعتذار لزوجته أمام الملايين، في بث مباشر، قال خلاله: «أول مرة أعمل فيديو وأطلع أتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله».

وبعد مرور أقل من 3 أيام، أعلن الثنائي أحلام عادل وأحمد العجمي، عودتهما لبعضها من جديد، بعد الطلاق والانفصال.