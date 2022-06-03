ياسمين غيث تتحدث عن معاناتها بعد إصابتها بكورونا: شعري مدمر ووقع (صور)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدثت الفنانة ياسمين غيث ومحاربة السرطان الشهيرة، عن الأضرار التي حدثت لها ولشعرها، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي كان قد داهم جسدها، وتسبب في سقوط شعرها وتلفه تدريجيا.

معاناة ما بعد الكورونا

وشاركت الفنانة ياسمين غيث عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تطلب مساعدة متابعيها، والرد عليها بشأن الضرر الذي حدث لشعرها: «دلوقتي أنا شعري حرفيا متدمر من بعد الكورونا، اللي إنتوا بتشوفوه ده volume بحاول أعمله ومجهود رهيب علشان يبان طبيعي، بس الحقيقة إن تلات تربع شعري حرفياً وقع و لسة بيقع ده غير إن الصبغة كمان تعبته بس الأساس الكورونا».

وأبدت الفنانة خلال منشورها تفكيرها في قص شعرها حفاظا عليه ومحاولة استرجاعه مرة أخرى، ورعايته من جديد بعد تعرضه للضرر بسبب الإصابة بكورونا: «أنا فعلا بدأت أفكر للأسف جدياً إني أقصه، رغم إني من بعد ما وقع وطول، أنا كنت بحافظ عليه علي قد ماقدر علشان كان وحشني وماعنديش الجرأة أقصه تاني».

ووجهت الفنانة ياسمين غيث العديد من الأسئلة لمتابعيها بعد الإصابة بكورونا، من بينها: «السؤال بقي، الناس اللي عدوا بنفس المشكلة دي بعد الكورونا، قصيتوه ولا عملتوا ايه؟، أقصه قوي زي قصتي المفضلة بتاعة زمان ولا لأ؟».

تفاعل الجمهور مع منشور ياسمين غيث

لاقت الصور التي شاركتها الفنانة ياسمين غيث مشاركة واسعة من المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها من نجوم الفن، من بينهم الفنانة لقاء سويدان، إذ قالت: «القصير كمان كان حلو عليكي جدا»، فيما تحدثت إحدى المتابعات عن المعاناة التي تعيش فيها مع شعرها بسبب إصابتها بكورونا: «أنا لسة قصاه يا ياسمين شعري بقى فتلتين بعد الكورونا، بيقع بشكل مش طبيعي»، كما كتبت أخرى: «لا بلاش تقصيه، أنا حصلي كده وشعري وقع كله حرفيا بسبب الكورونا بس بدأت أعالجه وبدأ يتحسن شوية».