الامارات | مصادر مقربة منه: الشيف بوراك بخير وبصحة جيدة .. وخبر وفاته إشاعة !

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة منه: الشيف بوراك بخير وبصحة جيدة .. وخبر وفاته إشاعة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الشيف التركي بوراك خاصة بعد الصور التي ظهر فيها من المستشفى قبل خضوعه لعملية جراحية.

ليتبين لاحقا ان هذه الأخبار غير صحيحة ولا اساس لها من الصحة، وحالة الشيف بوراك الصحية جيدة، كما ان الحساب الذي نشر الخبر عبر التيك توك لم يعد موجوداً، في وقت يستمر تناقله عبر تطبيق الواتساب، بعدما تم تنزيله من الحساب المذكور.

كما أكدت مصادر مقربة وموثوقة بأن الشيف بوراك بخير وبصحة جيدة، وأن جميع الأخبار التي أشيعت حول وفاته هي مجرد شائعات لا أكثر، تهدف لحصد أكبر عدد من التفاعلات والمشاهدات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُقلق فيها الشيف بوراك التركي متابعيه حول العالم، فسبق أن تعرض لأزمة صحية بعد شعوره بالاختناق، إثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية التي شهدت مجموعة واسعة من الحرائق التي نشبت في غابات الضواحي.

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