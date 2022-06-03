بطلة العالم في الغوص الحر: الاسترخاء تحت الماء أول خطوة لتدريب المبتدئين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت رغدة عز، بطلة العالم في الغوص الحر، إنها تهدف زرع الأمل لأشخاص عديدة، كونها استطاعت تقديم عروض مبهرة للرقص الإيقاعي تحت الماء، رغم أنها لم تمارس الرياضة منذ أن كان عمرها 5 سنوات، مشيرة إلى أن أي شخص يمكنه أن يقوم بهذا الأمر بكل سهولة.

الاسترخاء.. الخطوة الأولى لتعلم الرقص تحت الماء

وأضافت مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن عملية الاسترخاء في الماء هي أساس الرقص الايقاعي الحر تحت الماء، وأول خطوة ينبغي أن يتدرب عليها المبتدئين، مشيرة إلى أن الشعور بالراحة وخلق علاقة مع المياه ينعكس على أداء الحركات، وأنه ليس هناك حركات ثابتة لكنها حركات داخلية أشبه بالمساج الداخلي، وأن الماء يشعرها بالخفة والرشاقة، وبداية تدريبها كان مع باليرينا لديها فوبيا من الماء لكنها تجيد الرقص، لافتة إلى أنها كانت تحب المياه ولا تجيد الرقص، وأن اجتماعهم معًا هو ما نتج عنه هذا الأداء الرائع.

المياه في دهب ورأس محمد خيالية

وأشادت الراقصة الإيقاعية تحت الماء بجمال المياه في دهب ورأس محمد، إذ وصفته بالخيالي، لافتة إلى أن أكثر عمق وصلت إليه تحت الماء 50 مترا، وأن مدة الرقص تصل من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف وأكثر مدة زمنية استغرقتها في الرقص تحت الماء كان 10 دقائق، موضحة أنه كلما زاد العمق كلما قلت كفاءة التصوير بسبب ضعف الاضاءة، وأن تحت الماء لا يوجد موسيقى أو أغاني لكن الموسيقى تكون داخلية من التخيل.