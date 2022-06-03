حكاية «ندا» وعربية القهوة.. «فاتنة أكتوبر»: اللي بيعاكسني بتعامل بالمياه المغلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الحي السابع والثامن داخل منطقة الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، تقف ندا عبدالنبي، 28 عام، أمام سيارتها وردية اللون، التي حولتها لكافيه متنقل لعمل المشروبات الساخنة على الطريق للمارة.

من فنجان القهوة، لكوب الشاي ومج النسكافيه، يظل المارة والركاب يتناولون مشروباتهم المفضلة من مشروع «ندا» على الطريق، للاستمتاع بأفضل مذاق وارخص الأسعار.

متجوزة وأنا 17 سنة ونزلت أساعد جوزي

بهذه الكلمات بدأت «ندا» أم 3 أطفال، حديثها مؤكدة أنها تزوجت وهي في الـ 18 من عمرها، وكانت الأمور تسير هادئة قبل أن يتوقف زوجها عن العمل مؤخرا لتقرر مساعدته: «اشترالي العربية دي بـ17 الف جنيه، وبدأنا نجهزها من ماكينة ومعدات ووصل المشروع لـ35 ألف جنيه».

وتابعت السيدة صاحبة مشروع عربة القهوة: «بقف عليها من 10 الصبح لـ9 بالليل، وبقالي شهور على الحال ده، الشغل حلو ومكسبه مضمون».

أنا أم وربة منزل

وأشارت ندا عبدالنبي، إلى أنها تمر بأوقات ضغط كبيرة بسبب عملها بالشارع مع تربية الأطفال، والاهتمام بمذاكرتهم، فضلا عن الاهتمام بمهام البيت». متابعة:«درست دبلوم تجارة، لكن دخلت ولادي مدارس ناشيونال عاوزاهم أحسن وبعمل ده عشانهم».

الأسعار على القد واللي يعاكسني «بالمياه المغلية»

أسعار تبدا من 5 جنيهات وحتى 15 جنيها، هي عروض «ندا» لمنتجاتها المقدمة دون غلاء للمارة:«بعمل أسعار على القد عشان الناس كلها تشرب وتشم هواء الشارع».

مختتمة: «أنا بقف أشوف أكل عيشي واللي يضايقني أو يعاكسني إحنا ملوك المياة المغلية بتعامل بيها، لازم أحافظ على مكاني».