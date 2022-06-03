الأصفر والأورانج أسياد الصيف.. استعدي للساحل بفساتين مختلفة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هناك دائمًا مساحة في دولابك لفستان صيفي آخر، ويعتبر هذا الموسم بلون الحمضيات بين الأصفر والبرتقالي بدرجاته المختلفة، وليس فقط اللون الأصفر الليموني، ولكن أيضا كل درجات الأخضر الليموني إلى الجريب فروت الأحمر الياقوتي والأورانج والأحمر وغيرها، وهو ما عرضه موقع ديلي ميل البرطاني.

فساتين الصيف الجديدة

معظم براندات الملابس العالمية طرحت مجموعتها من فساتين الصيف بألوان الحمضيات بدرجاتها المختلفة، والتي يستعرضها التقرير التالي، وكانت ألوان الأصفر والاخضر والبرتقالي بدرجاتهم هي المتسيدة، ويمكنك أن تستوحي فساتين للصيف من تلك الموديلات الجديدة.

وتنوعت تلك الموديلات بين الحمالات، وبدون أكمام وبأكمام وبعضها يلائم المحجبات بوضع كارديجان وطرحة فقط على الفستان.

أطوال الفساتين كذلك كانت بين الميدي والطويل والميني والميكرو، وكل فتاة يمكنها أن ترتدي ما يلائم جسمها وثقافتها، ولكن يبدو أن الفستان الماكسي والميدي هما الأكثر موضة لـ صيف 2022، وهو ما يلائم المصايف والساحل الشمالي أيضا.

معظم التصاميم تصميمًا مشرقة وجذابة للغاية، ويمكنك ارتداؤها في الصيف أو خلال المواسم القادمة، حيث أن هذا هو اتجاه الموضة لصيف 2022، ولكن من المدهش أنها صالحة لكل زمان أيضًا.

استحوذت الألوان الجريئة والشجاعة والنابضة بالحياة على عروض الأزياء لربيع / صيف 2022، حيث أرسل كريستيان ديور فستانًا رائعًا باللون الأصفر الليموني مع سترة مطابقة.

وأيضا Versace، قدم فستانًا صغيرًا بلون اليوسفي، منسقًا مع إكسسوارات من الحمضيات، كما قدم المصمم برابال غورونغ عارضات أزياء يرتدين فساتين فضفاضة باللون الأخضر الليموني.

وبمجرد الانتهاء من اختيار الألوان التي تناسب بشرتك وجسمك أيضا ستجدين الفساتين بكل شكل وطراز، بحيث يمكنك بسهولة العثور على الفساتين التي تناسبك، والتي تنوعت بين نصف الكم والكم، وفتحة V الشهيرة، وكذلك القصيرة والطويلة والفاستين الواسعة الفضفاضة.