طريقة تنظيف المشروم في المنزل.. «خطوات سهلة مش هتاخد مجهود»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المشروم، من أكثر الأنواع التي يفضل الكثير تناولها، وإضافته إلى العديد من الأطعمة، كالبيتزا أو المكرونة أو البيكاتا والشوربة بالكريمة، ولكن تلك الأكلات غير اقتصادية وتجعل أصحابها ينفقون الكثير من الأموال، لذا تسعى الأمهات لعمله في المنزل، ويبقى السؤال ما هي طريقة تنظيف المشروم، من خلال البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث و متابعة برامج الطبخ الشهيرة.

ويُقدم هُن طريقة تنظيف المشروم في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة تنظيف المشروم

في البداية، يتم إزالة سيقان المشروم ويمكن وضعها جانبا، ثم يتم وضعها في مصفاة وفتح صنبور المياة مع التقليب المستمر للتخلص من الأوساخ والأتربة التي تتواجد بداخله، وعدم وجود عفن، وباستخدام سكين يمكن إزالة العفن الموجود بداخله.

الخطوة التالية، هي تحريك المشروم جيدا، للتخلص من الماء الزائد، مع وضعه على مناشف ورقية، والضغط عليه لامتصاص الرطوبة، مع وضعه على شكل طبقة واحدة، لتسريع عملية جفافه من الماء، وبعدها يتم تقطيع المشروم بعد الجفاف لقطع متوسطة الحجم، ويمكن وضعه على العديد من الأطعمة والأكلات، مثل البيتزا والبيكاتا والمكرونة وشوربة الكريمة.

طريقة عمل شوربة المشروم

3 أكواب مشروم مقطع شرائح

2 كوب مرقة دجاج

نصف كوب بصل مفروم

معلقة زيت

2 معلقة دقيق

ملح وفلفل

كوب كريمة

زعتر طازج

ثوم

طريقة تحضير شوربة المشروم

في البداية يتم تنظيف المشروم جيدا، للتخلص من الأوساخ، وبعدها يتم تقطيعه لقطع متوسطة الحجم، ومن ثم تقطيع البصل ويُشوح مع الثوم في الزيت ويُتبل بالملح والفلفل، وبعدها يتم وضع الدقيق مع الزعتر و تشويحهم مع بعضهم البعض.

في الخطوة التالية، يتم إضافة الركية والمرقة إلى الخليط والمشروم، مع التقليب المستمر، ويُصب في أكواب وتُقدم ساخنة.