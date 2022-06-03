الامارات | مواطن أردني يتبرع بـ30 ألف دينار ربحها باليانصيب للجمعيات الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن أردني يتبرع بـ30 ألف دينار ربحها باليانصيب للجمعيات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مواطن أردني التبرع بكامل الجائزة النقدية الكبرى التي حصل عليها في "اليانصيب" للجمعيات الخيرية وأعمال البحث العلمي.

وكتب طه مسلم الدعاسين عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، " أعاهد الله أن لا ادخل منها شلن إلى بيتي واني متبرع بها لأعمال الخير والعلم".

وتقدر الجائزة التي نالها الدعاسين بـ30 ألف دينار (حوالي 45 ألف دولار امريكي).

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