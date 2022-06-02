بحالة صحية متدهورة.. الملكة إليزابيث تحتفل باليوبيل البلاتيني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

انطلقت فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني الذي يعقد احتفالًا بجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش بعد مرور 7 سنوات، وجاء الاحتفال بإطلالة الملكة على شرفة قصر باكنغهام، وفور ظهورها انطلق التصفيق من ملايين الحضور، وذلك خلال مراسم اليوم الأول فقط.

إطلالة الملكة إليزابيث

وظهرت الملكة إليزابيث وهي يبدو عليها تدهور حالتها الصحية خلال هذه الفترة، إذ خرجت من شرفة قصر باكنغهام الذي يعد من أشهر الشرف في العالم بأكمله، وظهرت وهي مرتدية فستانًا من اللون الأزرق الفاتح يسبه لون السماء، وفي يدها عصا تستند عليها، ويقف بجانبها نجلها الأمير تشارلز ولي العهد الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة المالكة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفته «Daily Mail» البريطانية.

وتغيب الأمير هاري وزوجته ميغان عن الظهور في مراسم الاحتفال خلال اليوم الأول باليوبيل البلاتيني، إذ قررا الحضور بعيدًا في مكان غير لافت للأنظار من أعلى مبني آخر بعيد، ويعتبر هذا أول ظهور لهما منذ رحيلهما إلى ولاية كاليفورنيا في عام 2020، كما لم يشارك الأمير أندرو أيضًا في الاحتفال.

بيان الملكة إليزابيث

واعتلت الملكة إليزابيث العرش مدة طويلة تخطت كل من سبقتها من ملكات بريطانيا، وتعتبر هذه هي ثالث مرة تجلس بها ملكة على عرش دولة لها سيادة في العالم، وعبرت الملكة عن شكرها وامتنانها لكل من جاء وحضر الاحتفال البلاتيني وشارك في التجمع الكبير، قائلة: «أشكر كل من أتى وشارك في التجمع الكبير للجيران، والأسر، الأصدقاء، والجيران رغبة منهم في الاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في أنحاء الكومنولث، أو المملكة المتحدة».

وأشارت الملكة خلال بيانها إلى أنها تكن كل الامتنان للنوايا الطيبة التي تراها فيمن حولها، وتعتبرها حافزًا كبيرًا لها، وفرصة للنظر إلى ما أكملت إنجازه على مدى السنوات السابقة، مضيفًة أنها ما زالت ترى المستقبل وهي ممتلئة بالثقة والحماس.