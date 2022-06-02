كيفية التخلص من براغيث القطط بالخل.. «مش هتحتاجي لمبيدات حشرية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

معاناة كبيرة يعيشها هواة تربية القطط، على الرغم من حبهم وتعلقهم الشديد بها، إلا أن معظمهم يراوده القلق عقب ظهور البراغيث بها، إذ يعد من أكثر الحشرات الشائعة التي تظهر في شعر الحيوانات، وتعتمد على امتصاص دمائهم، وهو ما يدفع الكثيرون إلى النخلص من حيوانهم المفضل عند لمحهم حشرات بها، وآخرون يحاولون التخلص من البراغيث، لذا يلجأون للعديد من الطرق الشائعة ومن بينها التخلص من براغيث القطط بالخل.

وفيما يلي، يعرض «هن» خطوات التخلص من براغيث القطط بالخل، حتى تستطيع العيش مع حيوانك المفضل دون الحاجة إلى إحداث ضرر على جلده أو شعره، وذلك وفقًا لما نشره موقع «Wiki How».

خطوات التخلص من براغيث القطط بالخل

- عند ملاحظتك وجود حشرات في شعر حيوانك، يمكنك التخلص منها من خلال استخدام مشط البراغيث، عن طريق وضع المشط داخل الماء الساخن الممتزج مع الصابون المناسب لشعر حيوانك، ثم تصفيف شعر القط، ستلاحظ أن البراغيث بدأت في التجمع على المشط، لذا يفضل تكرار الأمر أكثر من مرة حتى تتأكد من أنك تخلصت من وجودها تمامًا.

- يلزم غسل الفراش جيدًا من وقت إلى آخر حتى تساعد القط في التخلص من الحشرات التي تسبب له قلقًا أيضا، وتضر صحته، لذا اغسل جميع الفراش الموجود في المنزل الذي يمكن أن ينتقل إليه البراغيث الموجودة في شعر حيوانك، إذ يعتبر من أكثر الحشرات سهلة الانتشار.

- احرص على دخول الشمس إلى منزلك يوميًا، بالإَافة إلى ضرورة رش المبيدات الحشرية التي تساعد في التخلص من وجود البراغيث داخل المنزل.

- الاستحمام من أفضل الوسائل التي تساعدك في التخلص من البراغيث، خاصًة عقب تنشيط شعر قطك، لذا احرص على غسل شعر القط جيدًا من خلال استخدام الشامبو المناسب، أو نوع مخصص للأطفال، أو آخر يحتوي على كمية كبيرة من الحمضيات، إذ يساعذ في طرد البراغيث من شعر القط.

ويمكن التخلص من براغيث القطط بالخل من خلال إتباع الآتي:

- يعتبر الخل من أكثر المواد التي يكره البراغيث شم رائحتها، إذ يعد من أولى الوسائل الطاردة إليه كما أنه لا يسبب أضرارًا صحية مثلما تفعل المبيدات الحشرية.

- يمكنك صنع بخاخ من الخل كعلاج فعال لطرد البراغيث من القط، وذلك من خلال وضع كمية كبيرة من الخل، إلى نسبة قليلة من المياه.

ضرورة فحص جسم القط

- احرص جيدًا من فحص جسم القط، بأن لا يكون مصابًا بجروح أو يعاني من مشكلة جسدية حتى لا يتضاعف الآلم بسبب الخل.

- يمكنك وضع كمية قليلة من الخل أولًا حتى يتعود القط على رائحتها، ثم أبدأ بتركيزها بمرور الوقت.

- يمكنك استخدامه من خلال رشه على شعر القط من وقت إلى آخر، مع الحرص على غسله بالماء.

- ضع قطرات من الخل الأبيض، ومررها على شعر القط حتى يتغمس الشعر به ويصل إلى المناطق التي يكمن بها البراغيث.