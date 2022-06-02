بكاء وقبلات في حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد: «فرحة أخيرا تجمعنا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتفل الآن البلوجر والفنان محمد مكاوي مع نورهان عماد الموديل وخبيرة الأزياء بحفل زفافهما، بحضور الأهل والأصدقاء والأقرباء إلى الطرفين ممن حرصوا على مشاركتهم لحظاتهم السعيدة، إذ التقطت الكثير من الفيديوهات التي عبرت عن فرحة الحضور بحفل الزفاف، والأجواء الكوميدية التي تطغي على حفل الزفاف.

بكاء نورهان عماد في حفل زفافها

ولم يستطع العروسين التعبير عن فرحتهما البالغة سوا بالبكاء، عند أول سماعهما كلمات أغنية «فرحة أخيرًا تجمعنا.. ولا حد هيقدر يمنعنا» للفنان محمود العسيلي، إذ انهمرت العروس نورهان عماد بالبكاء وسط أجواء الفرح، وحاول محمد مكاوي مساعدتها في التوقف عن البكاء بحضنها وتقبيلها.

وتفاعل الحضور مع الثنائي بالغناء، والتصوير، كما شارك حفل الزفاف عدد كبير من الأهل والأصدقاء، من أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي، وحسن أبو الروس اللذان حرصا على زف العروسين على طريقتهما الخاصة عند أول إطلالة لهما، إذ بدأ الغناء لهما «بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة»، وأضفوا إلى الأجواء الروح الكوميدية التي يمتازون بها.

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إطلالة العروسين في حفل زفافهما

وارتدى الفنان محمد مكاوي في حفل زفافه بدلة بلون ناصع البياض، ووضع عليها ببيون من اللون الأسود، بينما ارتدت العروس نورهان عماد فستانًا من اللون الأفويت، المفصل تحديدًا على جسمها، إذ ساعدها في إبراز أناقتها وجمالها الطبيعي، كما اعتمدت على وضع الميكب الهاديء، إذ وضعت روج من اللون الأحمر القاطم الذي يميل إلى درجات البني.

ووضعت العروس على فستانها طرحة بيضاء، وارتدت سلسلة رفيعة، وقرطاز على شكل نجمة، كما حرصت على ارتداء خاتم يتماشى مع الاكسسوارات التي اختاراتها لإطلالتها، والتي من بينها أيضًا التاج الرقيق، الذي يشبه قطعًا من الألماز.

ولاقت فيديوهات الثنائي استحسان العديد من الرواد والمتابعين عبر منصات «السوشيال ميديا»، وكان من بين التعليقات البارزة: «مبروك لأحلى عروسين.. بجد أنتوا قمر أوي ماشاء الله».