حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد بحضور الشرنوبي وأبو الروس: ضحك هستيري «فيديو»

يعقد، اليوم، حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء، الذين حرصوا على مشاركتهم الفرح بالرقص والغناء، والتقطت الإطلالة الأولى من ظهور العروسين قبل بدء حفل الزفاف، وسرعان ما انتشر فيديو «الفيرست لوك» ليصبح حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألق الفنان والبلوجر محمد مكاوي في حفل زفافه، بارتدائه بدلة من اللون الأبيض الخاطف للأنظار، وارتدت العروس فستانًا أبيض صك، مطرز بالترتر الأبيض، بأكمام طويلة يبرز أناقتها، كما وضعت على رأسها طرحًة بيضاء واعتمدت على تغطية وجهها بأكمله عند ذهابها إلى زوجها محمد مكاوي حتى تكون «الفيرسيت لوك» حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت خبيرة الأزياء نورهان عماد في أذنها قرطاز صغير من اللون الفضي على شكل نجمة، وتاج أنيق من اللون الأبيض يتكون من بعض القطع الصغيرة الفضية التي أضافت إليها مظهرًا أكثر أناقة.

وكان حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد مليء بالضحك الهستيري الذي أصيب به الثنائي عقب رؤيتهما لبعضهما في أول إطلالة قبل بدء حفل زفافهما، وامتلأت الأجواء بالزغاريد والضحك فرحًا بالعروسين، وعند أول نظرة لهما حرص البلوجر محمد مكاوي على تقبيل يدها، وتفاعل الحضور عند رفعها الطرحة من على وجهها بقول «الله».

وحضر حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد عددًا كبيرًا من الأصدقاء ومن بينهم الفنان حسن أبو الروس، ومحمد الشرنوبي اللذان حرصا على الرقص والغناء، وإضفاء أجواء كوميدية في حفل الزفاف بالرقص والغناء على أغنية الزفاف المشهورة «بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة.. الصلاة على الزين.. الصلاة على الزين.. عروستنا حلوة وجميلة».

