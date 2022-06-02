ميكس سعودي تركي بأياد مصرية.. البسبوسة بـ25 طعما مختلفا: تنفع للدايت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسبوسة بـ25 طعما مختلفا، بمجرد التفكير في الأمر يمكن أن تعاني من جذع السكر في فمك، ولكن شاب مصري عاش في السعودية لفترة، أعجب بابتكار تركي هناك، وهو صناعة البسبوسة على الطريقة التركية بنكهات، ولكنه في مصر قرر أن تكون تلك النكهات 25، بعد أن كانت 3 أو 4 نكهات فقط، كاميرا «الوطن» تجولت في واحد من أكثر محلات الحلويات ابتكارا في مصر لمعرفة سر صنعة البسبوسة.

سر البسبوسة بأطعام مختلفة

تحدث «حسن» مدير المحل المبتكر لتلك البسبوسة عنها، وقال إنها فريدة من نوعها بأطعام مختلفة، وتختلف عن البسبوسة المصرية العادية في أن حشوها من الداخل والخارج وليس من الخارج فقط كالمعتاد مع البسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالقشطة، وهو ما يجعلها حلوة مفضلة للكثيرين.

أطعمة مختلفة للبسبوسة

تنوع بداية من البسبوسة المصرية التقليدية السادة، وحتى البسبوسة رد فلفت، وهي معروفة أنها تورتة أو كيك فقط، بالإضافة إلى البسبوسة التركية بالقشطة المحشوة قشطة، وبسبوسة بالوشكولاتة، وسنيكرز، ونوتيلا، وكريمة اللوتس، والبسبوسة بالفيتق، والكراميل وأكثر من 25 نوع مختلف، وكل نوع يوضع فيه علامته المميزة، وتخبز به عجينة البسبوسة أيضا يقول حسن، «يعني اللي باللوتس جواها لوتس، ونوتيلا جواها نوتيلا مش بنستخدم منتجات تانية، والفستق مثلا العجينة نفسها بتتعجن بالفستق وهكذا».

البسبوسة ملائمة للدايت

البسبوسة التي تصنع هي المصرية والتركية لإضافة لها النكهات، وبالتالي فإنها تخبز باستخدام سميد غير مصري، كما أنها خفيفة للغاية في سكرها بسبب الحشوات التي توضع وبالتالي لا تشعر بالسكر الزائد، وملائمة للدايت ومن يريدون خفض أوزانهم، والبسبوسة أيضا لا تصنع بسمن بلدي ثقيل، وإنما دهون خفيفة أيضا مستوردة ليظل الطعم فيها من الحشوات، ولا يشعر من يأكلها بالتخمة بعد ذلك.