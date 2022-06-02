طريقة عمل غزل البنات في الخلاط بالصور.. «جهزيه لأطفالك بالألوان»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

غزل البنات من أكثر الحلوى شهرة بين الأطفال وعلى رأسهم الفتيات بشكل خاص، إذ يتعلق معظمهن بمذاقه وأشكاله بالألوان المختلفة، ويقبلن على شرائه من ماكينة تحضيره ويدفعن به أموالهن، ولكن اندفعت الكثير منهن للبحث عن طرق تحضيره في المنزل للمحافظة على وضعهن الاقتصادي فضلًا على رغبتهن في تحضيره لأنفسهن، لذا كانت طريقة عمل غزل البنات بالخلاط بالصور إحدى الوسائل الجيدة للحصول على الحلوى اللذيذة.

ولم يقتصر الأمر على الفتيات فقط، إذ حاولت العديد من الأمهات إعداده إلى أطفالهن، ولجأ بعضهن إلى شراء الماكينة بأسعارها الباهظة، وبدأن في تحضيره في منازلهن حتى يلبين رغبة أطفالهن، على الرغم من أنه تتوفر العديد من الوسائل التي يمكن استغلالها في تحضير غزل البنات ومن بينها ما يعرضه «هن» خلال السطور الآتية، وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب عبر مطبخ سي بي سي سفرة.

مكونات تحضير غزل البنات

- كوب وربع من السكر.

- صبغات أطعمة بألوان حسب رغبتك.

- نكهة غذائية تتناسب مع اللون الذي تختاريه.

- أعواد من الخشب.

- ملعقة خشبية.

- وعاء طعام.

طريقة عمل غزل البنات بالخلاط بالصور

- ضعي السكر المذكور في قدر عميق، ثم اسكبي 3 نقاط من صبغة الألوان الخاصة بالطعام.

- احرصي على ارتداء القفازات حتى لا يتغير لون يديك.

- ابدأي في تقليب المكونات حتى يتغير لون السكر تمامًا إلى اللون الذي ترغبين في تناوله.

- ضيفي النكهة إلى المكونات، ثم ابدأي في خلطها مرًة أخرى ولكن بيديك حتى تضمنين تجانسها جيدًا.

- إذا كنت ترغبين في تحضير غزل بنات باللون الأبيض، لا تضعي صبغات ألوان الطعام، ولكن من الممكن إضافة النكهة حتى تضفي إلى الحلوى طعمًا لذيذًا.

- انقلي المكونات التي تجانست معًا إلى إناء آخر، على نار متوسطة.

- استعيني بالملعقة الخشب حتى تساعدك في التقليب.

- عندما تلاحظين أن السكر تحول تمامًا إلى خليط كريمي.

- أحضر قدر عميق على النار، واتركيه حتى يسخن جيدًا.

- انقلي كميات من خليط الكراميل المجهز إلى الوعاء، وضعيه بشكل دائري في القدر العميق.

- حاولي تشكيل مجموعة من الخيوط الرفيعة على حواف القدر.

- أحضري الأعواد الخشبية ثم ابدأي في لف الكمية من القدر حتى تحصلين على شكل غزل البنات الجاهز.

أسرار نجاح غزل البنات

إذا كنت ترغبين في الحصول على غزل بنات مثل الذي يخرج من الماكينة المخصصة، يلزم عليك اتباع الآتي:

- يمكنك طحن السكر أولًا حتى يتحول إلى بودرة، ويسهل عليك ذوبانه على البوتجاز.

- احرصي على استخدام أوعية طعام غير قابلة لالتصاق الأطعمة بها.

- يمكنك الابتعاد عن استخدام نكهات وألوان غزل البنات، ولكن يمكنك التنوع وتحضيرها لأطفالك حتى يتعلقون بتناوله من يديك في المنزل.

- يفضل عدم ترك السكر لمدة طويلة على اللهب، والبدء في تجهيزه فور تحوله إلى كراميل وهو على النار.