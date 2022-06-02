زوجة حمدي النقاز بين «اسكرين شوت الطلاق» والصمت.. هل انفصل الثنائي؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثيرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن انفصال الثنائي لاعب كرة القدم التونسي حمدي النقاز، وزوجته ميرفي النقاز، وذلك عقب تداول «سكرين شوت»، عبر خاصية ستوري للحساب الرسمي للأخرى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حقيقة إعلان انفصال حمدي النقاز عن زوجته

وتحتوي الـ«سكرين شوت» المتداولة على قرار من زوجة لاعب كرة القدم التونسي حمدي النقاز بأنهما أصبحت لا تجمعهما علاقة معًا، وستعلن انفصالها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة «لم تعد تربطني أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمدعو حمدي النقاز، وسوف أعلن انفصالي رسميًا في الأيام القليلة الماضية».

وأحدثت هذه الكلمات ضجة كبيرة على «السوشيال ميديا»، ولاقت انتشارًا واسعًا بين المتفاعلين والرواد، ولكن على النظير نشرت الكثير من الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن اعلان انفصال الثنائي لا أساس له من الصحة، ومجرد شائعة زائفة بعد أن اخترق حسابها الرسمي «حساب زوجة حمدي النقاز تم سرقته.. وما نشر غير صحيح، اللاعب لم ينفصل عن زوجته».

بينما لم تعلق ميرفي النقاز زوجة لاعب نادي الزمالك سابقًا على ما يتداول بشأن انفصالها، والتزمت الصمت، ونشرت العديد من «الاستوري» الخاصة بروتين حياتها اليومي مثل تصفيف الشعر، واحتساء القهوة، وتناول بعض الأطعمة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

بالإضافة إلى أنها لم تمسح أي صور تجمعها مع زوجها على حسابها الرسمي،ولم يطرأ تغييرات تدل على انفصالهما.

من هي ميرفي النقاز؟

- هي زوجة حمدي النقاز لاعب كرة القدم التونسي، لاعب نادي الزمالك السابق، وفريق سودوفا الليتواني الحالي.

- تحرص على التقرب من المتابعين، من خلال مشاركتها العديد من الصور الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- لديها ما يتعدى 131 ألف متابعًا على موقع «انستجرام».

- تشارك جميع تفاصيل حياتها السعيدة عبر صفحتها الرسمية، وتصر على مشاركتها لجمهورها ومتابعيها.